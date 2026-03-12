Dormir bien no solo influye en el descanso diario, sino también en la salud metabólica. Diversas investigaciones han demostrado que la cantidad de horas de sueño puede tener efectos directos en el funcionamiento del organismo, especialmente en la forma en que el cuerpo procesa la glucosa. Aunque durante años se popularizó la idea de que dormir ocho o nueve horas era la recomendación estándar para todos, algunos estudios recientes sugieren que el equilibrio podría encontrarse en una cantidad ligeramente diferente. La calidad del descanso y la regularidad en los horarios también influyen en la salud. Cuando las horas de sueño son insuficientes o excesivas, el cuerpo puede experimentar alteraciones hormonales y metabólicas que incrementan el riesgo de enfermedades crónicas. Según información compartida por El Tiempo, un estudio realizado por investigadores de las universidades de Nantong y Shanghai Jiao Tong, en China, analizó durante varios años los hábitos de descanso de más de 10.000 adultos de entre 20 y 80 años para entender cómo influyen en la regulación del azúcar en la sangre. Los científicos observaron que existe un punto de equilibrio que parece favorecer la salud metabólica. Dormir cerca de 7 horas y 19 minutos por noche se asocia con una mejor regulación de la glucosa y con niveles más bajos de resistencia a la insulina. Los resultados del análisis indicaron que dormir menos de la cantidad recomendada puede afectar la forma en que el organismo utiliza la glucosa. Cuando el descanso es insuficiente, aumenta la resistencia a la insulina, un factor estrechamente relacionado con la aparición de la diabetes tipo 2. Además, la falta de sueño altera hormonas vinculadas con el apetito, lo que puede favorecer el aumento de peso y generar desequilibrios metabólicos que afectan la salud a largo plazo. También se observó que dormir demasiado podría tener efectos negativos. Las personas que superan ampliamente las horas recomendadas mostraron mayor probabilidad de presentar alteraciones metabólicas, especialmente en mujeres y en adultos entre 40 y 59 años. Este fenómeno podría estar relacionado con cambios en los ritmos biológicos del organismo, que influyen en la eficiencia con la que el cuerpo procesa el azúcar en la sangre. El estudio también analizó el llamado “sueño de recuperación”, una práctica común entre quienes intentan compensar el descanso perdido durante la semana laboral durmiendo más horas los fines de semana. Los investigadores encontraron que este hábito puede tener cierto beneficio solo cuando existe un déficit moderado de sueño. En esos casos, dormir una o dos horas adicionales podría ayudar a equilibrar el descanso acumulado. Sin embargo, excederse mucho más allá de ese margen no parece aportar ventajas y, por el contrario, podría afectar la regulación metabólica. Especialistas recomiendan mantener horarios regulares de sueño, evitar el uso prolongado de pantallas antes de acostarse y crear un ambiente adecuado para el descanso. Adoptar rutinas relajantes, reducir la exposición a luces intensas durante la noche y priorizar un sueño continuo puede contribuir a mejorar la calidad del descanso. Los expertos coinciden en que lograr un equilibrio en las horas de sueño, junto con una alimentación saludable y actividad física regular, forma parte de los hábitos que ayudan a disminuir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.