Soñó tres veces que moría en un avión: el inquietante relato de Yeison Jiménez antes del accidente fatal.

La música popular colombiana atraviesa horas de conmoción y desconcierto tras confirmarse la muerte de Yeison Jiménez, uno de los artistas más influyentes del género. El cantante falleció a los 34 años en un accidente de avioneta en Boyacá, un hecho que sacudió tanto al ambiente artístico como a sus seguidores.

Más allá del impacto inmediato de la noticia, un detalle comenzó a circular con fuerza y alimentó el misterio alrededor de la tragedia. Semanas antes del siniestro, el propio Jiménez había hablado públicamente de sueños reiterados en los que se veía morir en un avión, un testimonio que hoy adquiere un tono inquietante.

En aquel momento, sus palabras pasaron casi inadvertidas. Sin embargo, tras conocerse las circunstancias del accidente, ese relato volvió a escena y se transformó en uno de los aspectos más comentados del caso, mezclando dolor, incredulidad y preguntas sin respuesta.

Accidente de avioneta de Yeison Jiménez en Boyacá: qué se sabe del siniestro

El accidente aéreo ocurrió el sábado por la tarde, cuando una avioneta con seis personas a bordo se estrelló en inmediaciones de Paipa, en el departamento de Boyacá. Entre las víctimas se encontraba Yeison Jiménez, junto a miembros de su equipo de trabajo y la tripulación.

La imagen luego del accidente. (EFE) EFE

De acuerdo con la información preliminar difundida por la Aeronáutica Civil de Colombia, la aeronave habría tenido problemas instantes después del despegue. Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el avión pierde estabilidad y termina impactando contra la pista, sin margen para una maniobra de emergencia.

Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes y que se activaron los protocolos de investigación para determinar las causas técnicas del accidente. Mientras tanto, colegas del músico y figuras del espectáculo expresaron su pesar por la pérdida de uno de los referentes más populares del país.

El sueño premonitorio de Yeison Jiménez y el legado que deja

Meses antes de su fallecimiento, Yeison Jiménez había relatado en una entrevista televisiva que soñó tres veces con morir en un accidente de avión. En su testimonio, describió escenas en las que observaba la ciudad desde el aire mientras la aeronave caía, un relato que hoy resulta estremecedor.

El cantante reconocía que esos sueños le generaban angustia, episodios de tristeza y reflexiones profundas sobre su familia y su futuro. En aquel entonces, lo vinculaba al estrés de los viajes constantes y a la presión de su carrera artística, sin imaginar el desenlace posterior.

Con una historia de superación marcada por el esfuerzo y el trabajo desde abajo, Yeison Jiménez dejó un legado musical sólido, con decenas de canciones que lo posicionaron como ícono de la música popular colombiana. Su muerte prematura no solo enluta al género, sino que también deja abierta una historia atravesada por el misterio y la emoción colectiva.