Los días festivos en Colombia, especialmente cuando se enlazan con fines de semana largos, representan una ocasión importante de descanso tanto para estudiantes como para trabajadores. En esta oportunidad, esa posibilidad se da gracias a la incorporación de una nueva fecha en el calendario oficial. Conforme al cronograma del Gobierno nacional y a la normativa vigente en materia de traslado de festivos, el próximo lunes 23 de marzo será festivo en todo el país. De esta manera, lo que en principio se configuraba como un fin de semana ordinario se extenderá, permitiendo a muchas familias disfrutar de actividades recreativas. La fecha corresponde al Día de San José, una celebración de carácter religioso que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 51 de 1983 -o Ley Emiliani-, se traslada al lunes siguiente. El feriado del lunes 23 de marzo corresponde a la conmemoración religiosa de San José, una festividad católica que honra al esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús, considerado el patrono de la familia y de los trabajadores. Aunque su celebración litúrgica tradicional es el 19 de marzo, en Colombia esta fecha se rige por la llamada Ley Emiliani, que establece el traslado de varios festivos religiosos al lunes siguiente con el fin de promover los fines de semana largos. De esta manera, el descanso oficial se traslada al lunes 23 de marzo, lo que además de facilitar la organización laboral y educativa, también impulsa el turismo interno y las actividades familiares. Para muchos fieles, esta fecha mantiene un fuerte significado religioso, por lo que en distintas regiones del país se realizan misas especiales, celebraciones parroquiales y actos comunitarios en honor a San José. Durante el feriado del 23 de marzo no habrá atención en las entidades del Estado, entre ellas alcaldías, registradurías, ministerios, juzgados y oficinas de tránsito. De igual manera, las oficinas bancarias permanecerán cerradas, salvo algunas excepciones en servicios de autoservicio. El sector educativo suspenderá sus actividades durante la jornada, tanto en instituciones públicas como privadas, y en todos los niveles. En el ámbitoempresarial, numerosas compañías del sector privado suelen otorgar el día libre a sus empleados o implementar esquemas de compensación laboral. El transporte público también altera su itinerario. En el caso de comercios y establecimientos: Centros comerciales: algunos amplían horarios, mientras que otros reducen su atención o cierran por completo durante las celebraciones religiosas. Pequeños negocios y mercados locales: suelen cerrar para que propietarios y empleados disfruten del día con sus familias.Restaurantes y bares: pueden extender sus horarios para atender a más clientes durante el feriado. En 2026, Colombia contará con 18 días festivos oficiales, una cifra superior a la de 2025. De ese total, 11 serán puentes, es decir, festivos que se trasladan o caen en lunes, permitiendo tres días consecutivos de descanso. El aumento no responde a la creación de nuevos festivos, sino a la forma en la que el calendario cae este año y a la aplicación de la Ley Emiliani, que en 2026 juega claramente a favor de los trabajadores. Estos son los días festivos oficiales confirmados para 2026, incluyendo los que se trasladan a lunes: