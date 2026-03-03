El calendario laboral de 2026 tendrá su primer cambio clave en marzo. El Gobierno de Colombia oficializó el traslado del festivo correspondiente al Día de San José, una fecha tradicional dentro del calendario religioso nacional, lo que permitirá que millones de trabajadores y estudiantes disfruten de un puente festivo de tres días consecutivos. Aunque la conmemoración religiosa se mantiene el 19 de marzo, el descanso obligatorio no se otorgará ese día. En aplicación de la ley vigente, el festivo será corrido cuatro días después, modificando así la dinámica laboral y académica de esa semana. El cambio responde a lo establecido en la Ley 51 de 1983, más conocida como Ley Emiliani. Esta norma ordena que varios festivos religiosos e históricos se trasladen al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día. En 2026, el Día de San José cae jueves 19 de marzo. Sin embargo, al tratarse de un festivo trasladable, el descanso oficial pasará al lunes siguiente, es decir, cuatro días después. El objetivo de esta legislación es claro: fomentar el turismo interno, impulsar sectores como el comercio y facilitar que los colombianos puedan organizar descansos prolongados sin afectar la productividad semanal. En 2026, el festivo por el Día de San José se disfrutará el: De esta manera, el puente festivo quedará conformado así: Será el primer fin de semana largo oficial del mes de marzo y uno de los más esperados del primer trimestre del año. Sí. Al ser un festivo nacional reconocido por ley, el descanso aplica en todo el territorio colombiano. Para los trabajadores cobijados por el Código Sustantivo del Trabajo: En el caso de entidades públicas, alcaldías, gobernaciones y la mayoría de oficinas estatales, no habrá atención al público. Solo operarán con normalidad los servicios esenciales como salud, seguridad, transporte y atención de emergencias. Colombia se mantiene como uno de los países con mayor número de festivos en América Latina. Para 2026, el calendario oficial contempla 18 días festivos, entre fechas religiosas e históricas. Después del puente del 23 de marzo, estos serán los próximos festivos confirmados: