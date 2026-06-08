La normativa vigente establece cuándo debe realizarse el pago y bajo qué condiciones se liquida.

Mientras millones de trabajadores colombianos reciben durante junio la prima de servicios correspondiente al primer semestre del año, los empleados públicos deberán esperar hasta julio para acceder a este beneficio económico. La diferencia en el calendario de pagos ha generado inquietudes entre servidores del Estado, especialmente luego de que muchos esperaban recibir este ingreso adicional antes de finalizar junio.

Aunque algunos trabajadores interpretaron que podría existir un cambio en las fechas de desembolso, la realidad es que las disposiciones vigentes mantienen un cronograma distinto para quienes laboran en entidades públicas. En consecuencia, los servidores públicos no recibirán la prima durante junio, sino dentro del plazo establecido para el sector estatal.

¿Por qué los empleados públicos no recibirán la prima en junio de 2026?

La principal razón es que el régimen salarial aplicable a los servidores públicos contempla fechas diferentes a las establecidas para los trabajadores del sector privado.

Mientras las empresas privadas tienen plazo hasta el 30 de junio para pagar la prima de servicios de mitad de año, las entidades públicas cuentan con un calendario especial que fija el desembolso durante la primera mitad de julio.

Por esta razón, los funcionarios estatales no verán reflejado este ingreso adicional en junio, pese a que millones de colombianos sí lo recibirán durante ese mes.

Gustavo Petro dio marcha atrás y los empleados públicos no cobrarán la prima en junio.

¿Cuándo pagan la prima de servicios a los empleados públicos en 2026?

Las entidades del Estado deberán realizar el pago de la prima de servicios a más tardar el 15 de julio de 2026.

Esto significa que los organismos del orden nacional y territorial tienen plazo hasta la primera quincena de julio para efectuar el reconocimiento y desembolso de esta prestación salarial.

En la práctica, algunas entidades pueden adelantar el pago antes de esa fecha, pero ninguna está obligada a realizarlo durante junio.

¿Quiénes tienen derecho a recibir la prima de servicios en el sector público?

La prima de servicios cobija a los empleados públicos vinculados a entidades estatales, tanto del nivel nacional como territorial.

Este beneficio forma parte de los derechos salariales reconocidos a los servidores públicos y busca compensar el tiempo laborado durante el año.

La prestación aplica para funcionarios de alcaldías, gobernaciones, ministerios, establecimientos públicos y demás organismos estatales que se encuentren cobijados por las disposiciones correspondientes.

¿Los empleados públicos que ingresaron este año también reciben prima?

Sí. Los servidores que comenzaron a trabajar durante el primer semestre de 2026 también tienen derecho a recibir la prestación.

En estos casos, el valor no será completo, sino proporcional al tiempo efectivamente laborado dentro de la entidad pública.

Esto permite que los funcionarios que llevan pocos meses en el cargo también accedan a este reconocimiento económico, aunque por un monto ajustado a su tiempo de servicio.

¿Cómo se calcula la prima de servicios para los empleados públicos?

La liquidación se realiza teniendo en cuenta el salario del funcionario y el tiempo trabajado.

La fórmula utilizada es:

Cuando el trabajador ha prestado sus servicios durante todo el período correspondiente, recibirá el valor completo de la prestación. Si el tiempo laborado es inferior, el monto se ajustará proporcionalmente.

¿Cuál es la diferencia entre la prima del sector privado y la de los empleados públicos?

La principal diferencia radica en las fechas de pago.

Los trabajadores del sector privado deben recibir la prima de mitad de año antes del 30 de junio, mientras que los empleados públicos cuentan con un plazo que se extiende hasta el 15 de julio.