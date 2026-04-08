El Gobierno de Colombia estableció dentro de su calendario oficial una serie de días cívicos que, si bien no son feriados tradicionales, pueden implicar cambios en la actividad laboral y administrativa. Estas jornadas buscan promover espacios de reflexión social, participación ciudadana y conciencia ambiental en todo el país. Con la llegada de abril, muchos ciudadanos se preguntan si el viernes 17 será un día de descanso y quiénes podrán beneficiarse de esta medida impulsada por el Ejecutivo. El viernes 17 de abril fue establecido como el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza, una fecha que se conmemora cada año el tercer viernes de abril tras la emisión de un decreto en 2024. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, busca generar conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales y fomentar el debate sobre temas ambientales clave. Durante esta jornada, se invita a la ciudadanía a participar en actividades relacionadas con la protección del entorno, poniendo el foco en recursos como el agua, el gas y el petróleo, considerados estratégicos para el país. De acuerdo con la normativa, el día cívico implica la suspensión de actividades en entidades públicas del orden nacional, tanto en organismos centrales como descentralizados. Esto incluye ministerios, departamentos administrativos y otras dependencias estatales. Sin embargo, no todos los sectores se ven alcanzados. Los servicios esenciales, como salud, seguridad, transporte y atención de emergencias, continúan funcionando con normalidad para garantizar la atención a la ciudadanía. Además, la aplicación puede variar según cada región, ya que gobernaciones y alcaldías tienen la potestad de adherir o no a la medida. En el caso del sector privado, la decisión queda a criterio de cada empresa al no ser un feriado obligatorio.