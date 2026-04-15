El Gobierno de Estados Unidos recordó que quienes no tengan el pasaporte vigente no podrán ingresar ni salir del país. La medida alcanza tanto a ciudadanos como a extranjeros, incluidos colombianos con documentación estadounidense que no hayan completado el trámite a tiempo. Aunque se trata de requisitos ya establecidos en la normativa migratoria, las autoridades reiteran que el pasaporte es obligatorio y debe estar en regla para cualquier viaje internacional. Con el aumento de viajes y trámites en los últimos años, muchas personas comenzaron a consultar qué puede pasar si tienen el documento vencido o en proceso de renovación. Las autoridades migratorias remarcan que el pasaporte vigente es el documento clave para cruzar fronteras, sin excepciones. Si el documento está vencido o en trámite de renovación, no es válido para viajar. Esto significa que no se permite abordar vuelos internacionales ni completar controles migratorios en aeropuertos o puntos de ingreso. Además, quienes no hayan renovado su documento no podrán viajar hasta contar con un pasaporte válido, lo que puede afectar planes personales, laborales o familiares. El Gobierno de Estados Unidos permite renovar el pasaporte en línea en ciertos casos, pero exige cumplir condiciones específicas para iniciar el trámite. Entre los requisitos más habituales se encuentran: También se solicita que el pasaporte no lleve más de cinco años vencido para acceder a ciertos procesos simplificados. Para iniciar el proceso, se requiere una foto digital, datos personales completos y el pago correspondiente, que ronda los 130 dólares para la libreta estándar. Uno de los principales inconvenientes detectados es que muchas solicitudes se retrasan o rechazan por errores simples en la información o por no seguir correctamente el proceso oficial. Las autoridades advierten especialmente sobre: Además, si el organismo solicita información extra y no se responde a tiempo, el trámite puede cancelarse, obligando a comenzar nuevamente el proceso y generando demoras que impactan directamente en los planes de viaje.