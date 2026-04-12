El Gobierno de Colombia confirmó una medida que modificará el calendario habitual de actividades en abril: se decretó un día cívico nacional que impactará el funcionamiento de distintas entidades públicas. Esta jornada, aunque no forma parte de los festivos tradicionales, abre la puerta a un descanso extendido para miles de trabajadores del sector estatal. Con la llegada del segundo trimestre del año, muchos ciudadanos comenzaron a preguntarse si habría nuevas oportunidades para un fin de semana largo. La confirmación oficial generó expectativas, ya que introduce un esquema distinto al de los feriados clásicos y altera la rutina administrativa en todo el país. El Ejecutivo estableció que el viernes 17 de abril de 2026 será considerado día cívico para las entidades del orden nacional. Esto implica la suspensión de actividades laborales y de atención al público en buena parte de la administración central. Si bien este día no se encuentra dentro del cronograma de feriados, la fecha podría adquirir ese caracter entre los habitantes debido al descanso que implica para muchos trabajadores. En la práctica, la medida permitirá a miles de empleados públicos acceder a un fin de semana largo, ya que el descanso se sumará al sábado y domingo. A pesar de la suspensión en oficinas públicas, los servicios esenciales continuarán funcionando con normalidad. Entre ellos se encuentran áreas clave como salud, seguridad, transporte y atención de emergencias. La jornada corresponde al llamado Día Cívico de la Paz con la Naturaleza, establecido por normativa vigente para celebrarse el tercer viernes de abril de cada año. En 2026, esa fecha coincide con el 17. La medida aplica principalmente a ministerios, superintendencias y organismos del Ejecutivo, donde el día será considerado no hábil. Esto significa que múltiples trámites y procesos administrativos quedarán en pausa hasta el siguiente día laboral. Sin embargo, el sector privado no está obligado a adherirse, por lo que la actividad comercial continuará con normalidad, salvo decisiones particulares de empresas o autoridades locales. Uno de los principales efectos de la medida se verá en el calendario administrativo y tributario. Al tratarse de un día no hábil para entidades públicas, los vencimientos que coincidan con esa fecha serán reprogramados. En este caso, varias obligaciones pasarán automáticamente al lunes 20 de abril, lo que puede generar ajustes en cadena para otros plazos posteriores. Entre los trámites que podrían verse afectados se encuentran: Las autoridades recomendaron revisar los cronogramas actualizados para evitar demoras o sanciones, ya que el corrimiento de fechas puede modificar la planificación habitual de empresas y contribuyentes.