El Gobierno de Colombia embarga cuentas bancarias y congela sueldos de quienes no cumplan con esta única condición (Fuente: archivo).

Se termina la pensión por viudez: el Gobierno aseguró que eliminará a todas estas personas que no cumplan estas condiciones

El Gobierno colombiano ha comunicado que en el mes de enero se llevarán a cabo medidas drásticas contra aquellos ciudadanos que no cumplan con un requisito fundamental establecido en la normativa financiera.

Estas medidas incluyen el embargo de cuentas bancarias y la retención de salarios, lo que ha comenzado a generar preocupación en diversos sectores de la nación.

De acuerdo con información proveniente de fuentes oficiales, esta disposición tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de obligaciones legales y prevenir la evasión de responsabilidades económicas.

El enfoque se dirigirá hacia aquellas personas que figuren en una lista específica de incumplidores que, a pesar de haber recibido avisos previos, no han regularizado su situación.

Cuentas bancarias en riesgo de cierre

Las entidades financieras han notificado que las cuentas inactivas o aquellas que no se ajusten a los reglamentos internos podrían ser cerradas de forma definitiva. Este procedimiento, que se fundamenta tanto en normativas gubernamentales como en políticas internas de los bancos, busca optimizar la gestión operativa y reducir los riesgos vinculados a la falta de actividad en los productos financieros.

De acuerdo con especialistas en derecho bancario, cada institución establece sus propios criterios sobre lo que se considera “inactividad”. En ciertos casos, es suficiente con tres meses sin movimientos para que la cuenta sea clasificada como inactiva y, posteriormente, cerrada.

Gobierno colombiano implementará embargos de cuentas y retención de salarios.

Razones de embargos de cuentas y salarios congelados

El Gobierno ha precisado que la medida adoptada no es arbitraria. Existen circunstancias específicas que pueden resultar en un embargo de cuentas o en la retención del salario, tales como:

Deudas tributarias pendientes con la DIAN.

tributarias pendientes con la DIAN. Procesos judiciales por incumplimiento de obligaciones financieras.

por incumplimiento de obligaciones financieras. Acumulación de cuotas vencidas en créditos hipotecarios, de consumo o tarjetas de crédito.

vencidas en créditos hipotecarios, de consumo o tarjetas de crédito. Inactividad prolongada en cuentas bancarias sin justificación.

regularicen su situación

Consejos para mantener activa tu cuenta bancaria y evitar sanciones

Los expertos sugieren implementar medidas preventivas para eludir el embargo de cuentas bancarias en Colombia. Algunas acciones fundamentales son:

Realizar al menos una operación cada tres meses (depósito, transferencia o retiro).

cada tres meses (depósito, transferencia o retiro). Mantener actualizada la información personal en la entidad financiera.

en la entidad financiera. Cumplir oportunamente con las obligaciones tributarias y los créditos bancarios.

y los créditos bancarios. Revisar de forma periódica los estados de cuenta para identificar posibles alertas o reportes.

opciones de reactivación o la apertura de una nueva

Acciones a tomar tras embargo de cuenta bancaria

Si una persona ya se encuentra ante el embargo de su cuenta bancaria o el congelamiento de su salario, lo más aconsejable es contactar de inmediato a la entidad financiera y a un abogado experto en derecho financiero.

Según el caso, es posible gestionar un plan de pago, establecer acuerdos extrajudiciales o solicitar la reactivación de los servicios una vez se haya normalizado la situación.