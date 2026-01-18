Se termina la pensión por viudez: el Gobierno aseguró que eliminará a todas estas personas que no cumplan estas condiciones.

Ley de Alquileres: se elimina el aumento cada 3 meses y los inquilinos podrán negociar con el propietario

Con la implementación de la nueva reforma pensional a Colombia, se anticipan importantes novedades para los pensionados en todo el territorio nacional. Sin embargo, también se establecerán nuevas restricciones que, por ejemplo, complicarán el acceso a una pensión por viudez.

La nueva ley modifica las condiciones para heredar una pensión de sobrevivencia . Uno de los aspectos más debatidos impacta directamente a un grupo de beneficiarios que, bajo la normativa vigente, tenían derecho a este beneficio.

Con las recientes disposiciones promovidas por el Gobierno y aprobadas por el Congreso, ciertos ciudadanos quedarán completamente excluidos del sistema.

¿Quiénes son aptos para recibir pensión de sobrevivencia?

La reforma pensional en Colombia introduce modificaciones que determinan quiénes podrán acceder al beneficio de la pensión de sobrevivencia o viudez. Los solicitantes deberán cumplir con los requisitos establecidos por las normativas vigentes.

Entre los requisitos se encuentran:

Cónyuge o compañero permanente que haya convivido con el fallecido al menos cinco años antes del deceso .

. Hijos menores de edad, o mayores de edad que estudien entre los 18 y 25 años.

Hijos con discapacidad, sin límite de edad, si dependían económicamente.

Padres del fallecido, pero solo si demostraban dependencia económica.

Hermanos con invalidez que también dependieran económicamente.

mecanismos de transición

Reforma pensional en Colombia: cambios y restricciones para acceder a pensiones de viudez y sobrevivencia. (foto: archivo).

Quienes perderán la herencia de la pensión de sobrevivencia

La decisión busca priorizar a quienes mantenían un vínculo estable y demostrable con el fallecido, especialmente si había dependencia económica. De este modo, solo los familiares directos o convivientes continuos podrán acceder a la pensión.

La nueva legislación establece restricciones inéditas para acceder a la pensión que antes se otorgaba a familiares del afiliado fallecido. El caso más relevante es el de las exparejas separadas de hecho, quienes ya no podrán heredar la pensión, incluso si no estaban legalmente divorciadas.

El único modo de conservar este beneficio será haber convivido con la persona fallecida durante al menos cinco años antes de su muerte. Así lo establecen los cambios introducidos por el Ministerio de Trabajo y basados en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

Nueva reforma pensional en Colombia: cambios y restricciones para los beneficiarios (foto: archivo).

Reforma pensional: ¿es posible acumular pensiones?

Una vez aprobada e implementada la reforma pensional, ningún colombiano podrá recibir más de una pensión del régimen contributivo o subsidiado. Esto implica que las personas que perciben una pensión por invalidez y otra por vejez deberán elegir una sola.

La decisión del Gobierno tiene como objetivo cerrar brechas históricas en el sistema y frenar el doble gasto público, redireccionando esos recursos hacia el Pilar Solidario, que apoya a adultos mayores sin ingresos.

Impacto de la eliminación de la doble pensión en beneficiarios

Quienes actualmente reciben una pensión por invalidez y cumplen con los requisitos para acceder a la de vejez, ya no podrán mantener ambas.

Deberán optar por la alternativa que ofrezca el mayor beneficio económico o estabilidad mensual.