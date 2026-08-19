El invernadero fue diseñado para cultivar plantines y realizar actividades educativas relacionadas con las ciencias y la sustentabilidad.

Más de 2.000 botellas de plástico que podían haber terminado como residuos fueron reutilizadas por estudiantes de una escuela primaria de Australia para construir un invernadero. El proyecto permitió convertir los envases en parte de la estructura de un espacio destinado al cultivo y al aprendizaje.

Según información de Richardson Primary School, el proyecto fue desarrollado en la institución ubicada al sur de Canberra y recibió el nombre de “Plastic Palace”. La iniciativa involucró a la comunidad educativa en la recolección de las botellas y buscó combinar el reciclaje con actividades de ciencias y sustentabilidad.

Cómo construyeron el invernadero con botellas recicladas

La idea fue impulsada por la docente Kate Davis, quien comenzó a planificar la construcción varios años antes de que pudiera completarse. En un principio, se estimó que serían necesarias unas 2.000 botellas, aunque el proyecto terminó creciendo hasta alcanzar un tamaño suficiente para que pudiera ingresar una clase completa.

Para completar la estructura, los estudiantes y la comunidad educativa reunieron una cantidad superior a la prevista inicialmente. Además, el proyecto obtuvo una subvención de 2.000 dólares australianos del Teachers Mutual Bank Environment Fund, que permitió comprar materiales adicionales.

Los estudiantes reutilizaron miles de botellas de plástico para levantar las paredes de un invernadero escolar. Redes sociales

Las botellas cumplen la función de cerramiento, pero necesitan un armazón que las mantenga firmes. Una técnica utilizada en este tipo de construcciones consiste en retirar la base de los envases, limpiarlos y encajarlos unos dentro de otros para formar columnas .

Luego, las filas de botellas se colocan y sujetan dentro de estructuras de madera hasta formar las paredes del invernadero. De esta manera, los envases recuperados pasan a tener una segunda utilidad dentro de una construcción.

Para qué utilizan el “Plastic Palace”

El invernadero no fue creado solamente para reducir la cantidad de residuos plásticos. La escuela buscaba contar con un espacio donde los alumnos pudieran cultivar plantines para la huerta escolar y desarrollar experimentos vinculados con las ciencias y la sustentabilidad.

Las paredes transparentes permiten el ingreso de luz solar y generan un espacio protegido que puede favorecer determinadas condiciones para el crecimiento de las plantas. Esto puede resultar útil para producir plantines y realizar actividades educativas relacionadas con los cultivos.

Sin embargo, la utilización de botellas recicladas no convierte por sí misma a la construcción en un invernadero profesional. Su funcionamiento depende de factores como el clima, la orientación, la ventilación, el diseño de la estructura y la disposición de los envases.

Qué limitaciones tiene una construcción de este tipo

El proyecto también muestra que reutilizar plástico requiere considerar su durabilidad. La exposición constante a la radiación solar puede deteriorar los envases con el paso del tiempo, por lo que eventualmente algunas botellas deberán ser reemplazadas.

Por ese motivo, el principal valor del “Plastic Palace” está en la combinación de reutilización de residuos, educación ambiental y producción de alimentos a pequeña escala. El proyecto permite que los estudiantes observen de manera concreta cómo un material descartado puede adquirir una nueva función.

La experiencia también demuestra la importancia de la participación comunitaria: la recolección de miles de envases permitió reunir los materiales necesarios para levantar una estructura que ahora sirve tanto para cultivar como para aprender.