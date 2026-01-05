Esta vez, Trump dejó abierta la posibilidad de una acción directa similar a la ejecutada en Venezuela (Fuente: archivo).

La cárcel federal de Brooklyn que alojó a los grandes capos colombianos ahora recibe a Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció de forma inédita su retórica contra Colombia y contra el presidente Gustavo Petro, al asegurar que el país “está muy enfermo” y deslizar que podría desplegarse “otra misión de EE.UU.” en territorio colombiano. Las declaraciones, realizadas a bordo del Air Force One, encendieron las alarmas diplomáticas y políticas en Bogotá, en medio de una relación bilateral cada vez más tensa.

Trump no solo cuestionó el rumbo del Gobierno colombiano, sino que acusó directamente a Petro de estar vinculado con la fabricación y exportación de cocaína hacia Estados Unidos. Al ser consultado por periodistas sobre si una operación similar a la reciente incursión en Venezuela podría repetirse en Colombia, el mandatario respondió sin titubeos: “A mí me suena bien eso”.

¿Qué dijo Trump sobre Colombia y por qué habló de una posible misión de EE.UU.?

Según Trump, Colombia atraviesa una situación comparable a la de Venezuela, país que calificó como “enfermo” antes de ordenar una operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas. En ese contexto, incluyó a Colombia en la misma narrativa, señalando que estaría gobernada por “un hombre enfermo” y sugiriendo que la paciencia de Washington se está agotando .

El presidente estadounidense dejó entrever que su administración evalúa medidas más agresivas frente a lo que considera una amenaza directa por el narcotráfico. Su frase sobre una eventual “otra misión de EE.UU.” fue interpretada como una advertencia explícita al Gobierno de Petro.

Trump confirmó que “Colombia está muy enferma” y no descartó “otra misión de EE.UU.”. ChatGPT

¿Por qué Trump acusa a Petro de fabricar y vender cocaína?

Trump aseguró que Petro “fabrica cocaína y la vende a Estados Unidos”, una acusación de extrema gravedad que eleva el conflicto a un nivel sin precedentes. Aunque no presentó pruebas, el republicano ha reiterado en varias ocasiones que el aumento del flujo de drogas hacia territorio estadounidense tiene responsables políticos claros en América Latina.

Estas declaraciones se suman a una serie de cruces previos entre ambos mandatarios, marcados por diferencias ideológicas, críticas públicas y un deterioro progresivo del diálogo bilateral.

¿Qué relación tiene la operación en Venezuela con la amenaza a Colombia?

El mensaje de Trump llegó apenas un día después de que Estados Unidos ejecutara una sofisticada operación militar en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde deberán comparecer ante un juez federal por cargos que incluyen narcoterrorismo.

Para analistas internacionales, la mención directa de esa operación al hablar de Colombia no fue casual: funcionó como una señal de poder y como un aviso de que Washington estaría dispuesto a replicar ese esquema en otros países que considere una amenaza.

¿Cómo impactan estas declaraciones en la relación entre Colombia y Estados Unidos?

Las palabras de Trump representan el momento más crítico en la relación bilateral de los últimos años. Colombia ha sido históricamente uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región, especialmente en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, el tono confrontativo del presidente estadounidense y las acusaciones directas contra Petro abren un escenario de alta tensión política, con posibles consecuencias diplomáticas, económicas y militares.

Con información de EFE.-