La cárcel federal de Brooklyn que alojó a los grandes capos colombianos y ahora recibe a Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron recluidos en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión federal conocida por albergar a los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Esta cárcel, apodada “infierno en la Tierra”, ha sido el hogar temporal de importantes narcotraficantes colombianos antes de sus juicios federales.

Los capos colombianos que pasaron por el MDC

Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, líder del Clan del Golfo, estuvo recluido en este centro penitenciario tras su extradición. Las autoridades catalogaron su arresto como el más significativo de un jefe del narcotráfico colombiano. Posteriormente fue trasladado a ADX Florence en Colorado, una prisión de máxima seguridad.

Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”, uno de los principales líderes del Cartel del Norte del Valle, fue extraditado a Estados Unidos en agosto de 2008 desde Brasil. Permaneció en el MDC mientras prestaba testimonio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán entre 2018 y 2019. Fue liberado en diciembre de 2024 tras cumplir una condena reducida e integrarse al programa de protección de testigos.

Maduro continúa preso en Estados Unidos por orden de Donald Trump.

Una prisión de alta seguridad

El MDC de Brooklyn es la única cárcel federal en Nueva York desde el cierre del Metropolitan Correctional Center de Manhattan en 2021. Ubicada en el barrio de Sunset Park, alberga aproximadamente 1.300 reclusos de alto perfil.

Actualmente, Maduro comparte el recinto con narcotraficantes mexicanos como Rafael Caro Quintero, cofundador del Cartel de Guadalajara, e Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa.

Condiciones controversiales

La prisión ha sido objeto de denuncias por condiciones “inhumanas”, incluyendo hacinamiento, violencia entre reclusos, falta de personal y problemas estructurales. En 2019, un corte de energía dejó a los internos en frío extremo durante una semana.

Maduro enfrenta cargos de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y posesión de armas. Se espera que comparezca ante un juez federal en los próximos días.