Tren de alta velocidad en Brasil: el proyecto que busca conectar São Paulo y Río de Janeiro en 90 minutos.

El proyecto que busca conectar São Paulo y Río de Janeiro en 90 minutos (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

Requisitos para viajar desde Chile, Paraguay y Brasil con el pasaporte al día

Brasil vuelve a poner sobre la mesa uno de sus proyectos de infraestructura más ambiciosos: el tren de alta velocidad que conectará São Paulo y Río de Janeiro en un recorrido de aproximadamente una hora y media . La iniciativa, liderada por TAV Brasil, recibió autorización para ser desarrollada y actualmente atraviesa una etapa clave para conseguir los socios y recursos necesarios para llevarla a cabo.

El proyecto contempla una línea ferroviaria de unos 417 kilómetros, con trenes que podrían alcanzar velocidades de hasta 320 km/h. La meta es que el trayecto entre las dos principales ciudades brasileñas pueda realizarse en menos de dos horas, convirtiendo al servicio en una de las apuestas ferroviarias más importantes de América latina.

¿Cómo será el tren de alta velocidad que conectará São Paulo y Río de Janeiro?

El denominado TAV Brasil estará diseñado para ofrecer un servicio ferroviario de alta velocidad entre las dos grandes capitales económicas del país . De acuerdo con el proyecto actualmente planteado, el recorrido directo podría completarse en alrededor de 1 hora y 30 minutos, una reducción considerable frente a las varias horas que puede tomar el viaje por carretera.

La propuesta contempla una infraestructura especialmente construida para trenes de alta velocidad. Además, el trazado tendrá que adaptarse a las características geográficas de la región, por lo que la definición de la tecnología ferroviaria será determinante para establecer aspectos como túneles, pendientes y otras obras.

El proyecto actualizado ya no corresponde exactamente al antiguo plan que incluía Campinas. La propuesta actual de TAV Brasil se concentra principalmente en el corredor São Paulo-Río de Janeiro, con estaciones intermedias que permitirían atender a otras zonas de esta región estratégica.

Tren de alta velocidad en Brasil: el proyecto que busca conectar São Paulo y Río de Janeiro en 90 minutos. Chatgpt

¿Qué ciudades conectará el nuevo tren bala de Brasil?

El trazado actualmente planteado contempla estaciones en São Paulo, São José dos Campos y el sur del estado de Río de Janeiro, además de la llegada a Río de Janeiro.

En el sur fluminense todavía existe una definición pendiente: Barra Mansa o Volta Redonda aparecen como las alternativas para albergar una de las estaciones intermedias. Las conversaciones con Barra Mansa estarían más avanzadas, aunque el diseño definitivo depende de la evolución del proyecto.

Esta distribución permitiría conectar algunos de los principales polos urbanos, industriales y económicos del corredor entre São Paulo y Río, además de acercar el transporte ferroviario de alta velocidad a ciudades que actualmente dependen principalmente de carreteras y vuelos.

¿Cuánto tardará el tren entre São Paulo y Río de Janeiro?

Uno de los principales atractivos del proyecto es justamente el tiempo de viaje. El servicio directo podría unir São Paulo y Río de Janeiro en aproximadamente 90 minutos, según las estimaciones difundidas por TAV Brasil.

La diferencia sería especialmente importante para quienes actualmente realizan este trayecto por carretera. El recorrido en automóvil puede tomar cerca de seis horas, dependiendo del tráfico y de las condiciones de la vía.

El tren también apunta a competir con el transporte aéreo en un corredor de alta demanda. Aunque un vuelo tiene un tiempo de permanencia en el aire mucho menor, los pasajeros deben sumar desplazamientos hasta los aeropuertos, controles de seguridad y tiempos de espera.

¿A qué velocidad viajará el tren bala de Brasil?

El proyecto contempla trenes capaces de alcanzar velocidades de hasta 320 kilómetros por hora. Esta característica permitiría que Brasil cuente con uno de los servicios ferroviarios más rápidos de la región.

Es importante diferenciar este proyecto del antiguo estudio ferroviario elaborado para una conexión de mayor extensión. Ese diseño contemplaba una línea de 511 kilómetros entre Río de Janeiro, São Paulo y Campinas, con una velocidad máxima de 350 km/h. El proyecto actual de TAV Brasil tiene un trazado más acotado y una configuración diferente.

¿Cuándo comenzarán las obras del tren de alta velocidad en Brasil?

El calendario ha tenido diferentes modificaciones. La planificación más reciente difundida por TAV Brasil apunta a que las obras podrían comenzar en 2028, mientras que la operación comercial está proyectada para la década de 2030 .

Sin embargo, no se trata todavía de una obra terminada ni de un servicio con fecha definitiva de inauguración. El proyecto continúa dependiendo de trámites ambientales, ingeniería, financiación y de la conformación del grupo empresarial que llevará adelante la construcción y operación.

De hecho, en junio de 2026 el presidente de TAV Brasil, Bernardo Figueiredo, señaló que la empresa negociaba con un posible inversor europeo. La compañía también había evaluado anteriormente alternativas de China, Japón y Corea del Sur.

¿Quién construirá y operará el tren bala entre São Paulo y Río?

La iniciativa está siendo estructurada por TAV Brasil, empresa que recibió autorización de la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para desarrollar el proyecto.

El modelo planteado es esencialmente privado. Por eso, uno de los principales desafíos actuales consiste en conformar un grupo de empresas que pueda aportar capacidad financiera, tecnología, experiencia en construcción y conocimientos para la operación del sistema ferroviario.

El futuro socio también tendrá un papel importante en la definición de algunos detalles técnicos. De acuerdo con la información difundida por la empresa, diferentes tecnologías ferroviarias pueden exigir modificaciones en elementos como túneles, rampas y otras estructuras de la línea.

¿Cuánto costará el tren de alta velocidad de Brasil?

El monto definitivo de inversión todavía no está cerrado. En estimaciones difundidas previamente, el proyecto se ha ubicado alrededor de los R$ 60.000 millones, aunque la cifra puede modificarse a medida que se defina el inversor, la tecnología y las características finales de la infraestructura.

La tarifa tampoco está fijada de manera definitiva. Algunas estimaciones mencionadas por la empresa sitúan el pasaje del servicio directo en torno a R$ 500, mientras que una modalidad con paradas intermedias podría manejar valores inferiores.