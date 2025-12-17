Durante esos días no habrá atención presencial en ninguna ciudad del país (Fuente: archivo).

El cierre de año traerá cambios clave para millones de compradores en Colombia. Tiendas D1 confirmó que no abrirá sus locales físicos durante dos jornadas completas en diciembre, correspondientes al 25 de diciembre y al 1 de enero, fechas en las que la atención en tiendas será suspendida a nivel nacional.

Durante esos días, la única alternativa disponible para comprar será a través de su canal online, mediante la página web oficial de la compañía.

La decisión impacta directamente a los hogares que suelen abastecerse en esta cadena de bajo costo, especialmente en fechas de alta demanda como Navidad y Año Nuevo.

¿Qué días no abrirán las tiendas físicas de D1 en Colombia?

De acuerdo con la información confirmada por la compañía, todas las tiendas D1 del país permanecerán cerradas el 25 de diciembre y el 1 de enero, sin excepciones por ciudad o región. Esto significa que no habrá atención en puntos físicos durante esas dos fechas festivas.

El 24 y el 31 de diciembre, en cambio, las tiendas sí operarán, aunque podrían presentarse ajustes en los horarios según la zona, por lo que la recomendación es comprar con anticipación.

Tiendas D1 no abrirá durante 48 horas en diciembre: solo se podrá comprar a través de una sucursal.

¿Se podrá comprar en D1 el 25 de diciembre y el 1 de enero?

Sí, pero únicamente de manera online. Durante esas dos fechas, D1 habilitará las compras a través de su página web, permitiendo a los clientes acceder a productos seleccionados sin necesidad de acudir a una tienda física.

Esta modalidad busca mantener una alternativa de abastecimiento en días festivos, aunque el servicio puede estar sujeto a disponibilidad, tiempos de entrega y cobertura según la ciudad.

¿Por qué D1 cerrará durante 48 horas en pleno cierre de año?

El cierre responde a los feriados nacionales de Navidad y Año Nuevo, jornadas en las que gran parte del comercio colombiano suspende operaciones presenciales. En este caso, D1 optó por un cierre total de tiendas físicas para garantizar el descanso de sus trabajadores y concentrar la operación en el canal digital.

La medida se alinea con la política que aplican varias cadenas de retail durante fechas de alta carga laboral y celebraciones familiares.

¿Qué recomiendan a los clientes antes del cierre de D1?

Ante la suspensión de la atención presencial, la recomendación principal es adelantar el mercado antes del 25 de diciembre y antes del 1 de enero, especialmente para quienes dependen de D1 para la compra de alimentos, bebidas y productos básicos del hogar.

También se sugiere revisar con tiempo el funcionamiento del canal online, verificar métodos de pago y confirmar direcciones de entrega para evitar contratiempos.

¿Dónde consultar información oficial sobre horarios y compras en D1?

Los clientes pueden mantenerse informados a través de:

La página web oficial de Tiendas D1, donde se habilitan las compras online.

Las redes sociales oficiales de la marca, donde se publican avisos sobre horarios y novedades.

Comunicaciones internas en tienda durante los días previos al cierre.

Consultar estos canales permitirá evitar desplazamientos innecesarios en días en los que no habrá atención presencial.