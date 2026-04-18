La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación formal contra Tiendas D1 por presuntas fallas en su operación de comercio electrónico, luego de recibir miles de reclamos por parte de consumidores en Colombia. La decisión se tomó tras analizar cerca de 13.000 quejas presentadas principalmente durante el segundo semestre de 2024. De acuerdo con la entidad, las irregularidades detectadas abarcan distintas etapas del proceso de compra, desde los pagos hasta la entrega de los productos, lo que encendió las alertas sobre posibles vulneraciones a los derechos de los usuarios. Uno de los principales problemas señalados por la SIC tiene que ver con los sistemas de pago electrónico, donde se habrían registrado dobles cobros y dificultades para completar transacciones. A esto se suman más de 700 quejas por productos en mal estado o vencidos, lo que pone en duda los controles de calidad en la entrega de pedidos, según compartió Portafolio. Además, la entidad documentó al menos 1.200 casos de incumplimientos en las entregas, incluyendo pedidos incompletos, tardíos, cancelados o que directamente no llegaron a destino. La investigación también incluye posibles casos de publicidad engañosa en la plataforma digital de la cadena. Según la SIC, algunos productos habrían sido ofrecidos con precios o descuentos que no coincidían con el valor final cobrado al cliente, lo que podría inducir a error. Asimismo, se detectó que en varias promociones no se informaban condiciones clave, como restricciones o disponibilidad de unidades, lo que afecta la transparencia en la compra. La apertura del proceso incluye la formulación de cargos contra la empresa, lo que marca el inicio de una etapa en la que Tiendas D1 podrá presentar su defensa. Desde la Superintendencia aclararon que esta decisión no constituye una sanción definitiva, sino que forma parte del procedimiento administrativo para determinar responsabilidades. El caso podría derivar en multas económicas o en la obligación de realizar cambios en la operación digital de la compañía, dependiendo de los resultados de la investigación. La investigación se da en un contexto de crecimiento sostenido de las compras online en el país, lo que aumenta la exigencia sobre las empresas en términos de calidad, cumplimiento y transparencia. Las autoridades buscan con este tipo de actuaciones garantizar que los consumidores reciban productos en condiciones adecuadas y que las plataformas digitales cumplan con las normas vigentes.