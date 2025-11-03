Estados Unidos dejará entrar legalmente a los extranjeros que presenten este documento.-

Aunque el Gobierno de los Estados Unidos ha reforzado los controles fronterizos, existe una autorización que faculta a determinados ciudadanos extranjeros a viajar por motivos turísticos, de negocios o tránsito, siempre que sea por lapsos breves.

Quienes cumplan con los requisitos del Visa Waiver Program (VWP) pueden ingresar sin visa mediante la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Sin embargo, es importante aclarar que la ESTA no sustituye el pasaporte, ya que se requiere pasaporteelectrónico vigente del país miembro del VWP. Tampoco reemplaza la Real ID.

La ESTA es laautorización previa obligatoria para ciudadanos de países adheridos al VWP que ingresen a EE. UU. por aire, mar o tierra.

Permite estadías de hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito. No obstante, la aprobación de la ESTA no garantiza el ingreso: la decisión final la adopta el oficial de CBP en el punto de entrada.

Quiénes pueden solicitar la ESTA

Pueden hacerlo exclusivamente los ciudadanos de países incluidos en el VWP que:

Cuenten con pasaporte electrónico vigente.

Viajen por turismo, negocios o tránsito hasta por 90 días.

Obtengan la aprobación en línea antes del desplazamiento.

Si su nación no forma parte del VWP, no puede usar ESTA: debe tramitar la visa B1/B2 u otra correspondiente.

¿Cómo obtener la ESTA para ingresar a EE.UU?

La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización digital que permite viajarsin visa a Estados Unidos bajo dicho programa. Es el permiso previo al desplazamiento: se gestiona en línea y, si es aprobado, habilita el embarque, pero la admisión final siempre la define CBP al arribar al punto de entrada.

Desde 2022 también se exige ESTA para quienes ingresen por paso terrestre, además de aire y mar. La autorización se vincula al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, usualmente, tiene vigencia de hasta 2 años (o hasta que expire el pasaporte), permitiendo múltiples ingresos cortos de hasta 90 días cada uno, siempre que se mantengan las condiciones del programa.

Las claves para tramitarlo son:

Requisitos esenciales: pasaporte electrónico vigente de un país del VWP y solicitud en línea aprobada .

Propósito del viaje: turismo, negocios o tránsito ; no autoriza trabajar ni residir.

Plazo recomendado: aplicar mínimo 72 horas antes del viaje.

Tránsito : incluso para conexiones en EE. UU. se requiere ESTA (o una visa válida).

No asegura ingreso : la decisión definitiva es del oficial de CBP al llegar.

Si su país no está en el VWP, no puede usar ESTA; corresponde visa B1/B2 u otra categoría.

La lista completa de países adheridos al Visa Waiver Program

El Visa Waiver Program incluye actualmente a 42 países distribuidos entre Europa, Oceanía, Asia, y algunos de América del Sur y Medio Oriente. Hasta el momento, Colombia no forma parte del programa, pero sí lo hacen:

Europa:

Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, San Marino, Suecia, Suiza.

Asia:

Brunéi, Corea del Sur, Japón, Singapur, Taiwán.

Oceanía:

Australia, Nueva Zelanda.

Medio Oriente:

Israel y Qatar.

América latina

Chile.