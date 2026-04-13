Colombia ha realizado un avance significativo en su plan de modernización militar al formalizar la adquisición de 17 aviones de combate Gripen, los cuales sustituirán la obsoleta flota de aeronaves israelíes Kfir que aún se encuentran en operación en el país. Este anuncio fue realizado por el presidente Gustavo Petro en noviembre de 2025, tras la firma de un contrato por 16,5 billones de pesos (aproximadamente USD 4.387 millones) con la empresa sueca Saab. Durante la celebración de los 106 años de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Cali, en el suroeste del país, el mandatario afirmó: “Este momento es histórico para los colombianos y colombianas, se está firmando el contrato por 16,5 billones de pesos entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa Saab de Suecia para la adquisición de 17 aeronaves Gripen nuevas”. El presidente Petro enfatizó que los nuevos cazas proporcionan “superioridad aérea, con la más alta tecnología”, una capacidad que, según sus declaraciones, fortalecerá la seguridad y defensa nacional. Además, subrayó que “tendrán un impacto de responsabilidad social y ambiental en temas de energía, agua y salud. Espero que representen una innovación absoluta y una modernidad en el desarrollo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”. La empresa sueca Saab ha confirmado, a través de un comunicado, la firma del contrato, indicando que las entregas de las aeronaves están programadas para llevarse a cabo entre 2026 y 2032, según lo informado por la agencia EFE. “El contrato abarca 15 aviones de combate Gripen E de una plaza y dos Gripen F de dos plazas, así como el equipo y las armas correspondientes, además de la formación y los servicios”, especificó la compañía. Micael Johansson, presidente y director ejecutivo de Saab, expresó su “honor” por la elección de sus aeronaves por parte de Colombia para fortalecer sus capacidades de defensa aérea: “Esto representa el inicio de una relación sólida y duradera que reforzará la defensa y la seguridad de Colombia, beneficiará a su población e impulsará la capacidad de innovación del país”. El Ministerio de Defensa anunció el viernes 14 de noviembre de 2025, su decisión y divulgó diversas piezas informativas que subrayaron la magnitud de la inversión realizada por el Gobierno Nacional. En este informe, la cartera detalló las principales razones que justifican la elección del Gripen: Esto es factible gracias a los sistemas de guerra electrónica y a los radares de última generación que integran estos cazas, lo que mejora su capacidad para detectar y seguir amenazas en entornos complejos. Saab los clasifica como aeronaves multipropósito, aptas para llevar a cabo misiones de control del espacio aéreo, ataques de precisión contra objetivos en tierra y operaciones de reconocimiento. Cada avión está dotado de un radar avanzado, un sistema integral de guerra electrónica y la capacidad de portar misiles, bombas guiadas y un cañón interno de 27 mm. Según Infobae, su diseño aerodinámico, junto con los sistemas de control de vuelo, le confieren un rendimiento sobresaliente en el combate aéreo cercano. En el mes de julio del año pasado, el presidente Petro anunció su intención de llevar a cabo una transformación significativa en la estrategia de defensa del país. Esta transformación se centrará en diversificar los proveedores de armamento militar, señalando que “los que eran amigos antes no lo son ahora”, en alusión a la creciente tensión con los Estados Unidos y la ruptura de relaciones con Israel debido a la guerra en Gaza. El Gobierno, en este contexto, seleccionó en abril a Saab como proveedor de los nuevos Gripen, que reemplazarán la antigua flota de Kfir adquirida de segunda mano en los años ochenta. Para la renovación de sus aeronaves de combate, Colombia evaluó alternativas como los F-16 de Lockheed Martin y los Dassault Rafale franceses, pero finalmente decidió optar por los Gripen, siguiendo una decisión similar a la de Brasil. Según se explicó, esta transición se llevará a cabo en dos etapas: la primera consistirá en compras a diversos países, como la reciente adquisición de los cazas Gripen suecos y la segunda estará enfocada en fortalecer la industria nacional para que Colombia pueda ser “dueña de sus propias armas”. Desde el año 2022, Petro había manifestado su intención de retirar los Kfir, argumentando que se encontraban al borde de su vida útil y, como mencionó en ese momento, “era un peligro subirse sobre esos aparatos”. Paralelamente, este modelo continúa ganando presencia internacional: el mes pasado, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, firmaron un acuerdo de intenciones para que Kiev pueda adquirir hasta 150 cazas Jas Gripen.