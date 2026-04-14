Dentro de un movimiento que redefinirá el equilibrio del poder en Asia, Taiwán acaba de aquirir 66 cazas F-16 Block 70 de última generación. De esta manera, influye en la tensión geopolítica que mantiene con China. Según informó el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán, Lockheed Martin se prepara para entregar el primero de estos 66 nuevos aviones de combate a la Fuerza Aérea taiwanesa, un hito que marca el inicio de una modernización histórica de su flota. El F-16 Block 70 representa la versión más moderna de la legendaria familia Viper. Incorpora el radar AESA AN/APG-83, un sistema de aviónica avanzada y el Sistema Automático de Prevención de Colisiones en Tierra (Auto GCAS). Estas capacidades fueron desarrolladas con la participación directa de Taiwán, que se convirtió en el único inversionista del programa tras la salida de otros socios. Como resultado, el país asiático ya recibió retornos financieros superiores a 70 millones de dólares hacia finales del año pasado, y se espera que continúen durante los próximos cinco años, alcanzando varios cientos de millones de dólares en total. Esta adquisición permitirá reemplazar progresivamente los Mirage 2000, cuya antigüedad ya no responde a las exigencias operativas actuales. La incorporación paulatina de los 66 F-16 Block 70 fortalecerá la capacidad aérea de Taiwán y consolidará su rol como columna vertebral de la aviación de combate en las próximas décadas. El viceministro de Política, Hsu Szu-chien, visitó el 16 de marzo las instalaciones de producción en Carolina del Sur, Estados Unidos, para inspeccionar de primera mano el estado del programa. Durante la visita, Lockheed Martin confirmó que cientos de empleados trabajan en el proyecto y que la línea de ensamblaje opera ya a dos turnos completos. La empresa estadounidense destacó la complejidad técnica de esta variante, configurada de manera exclusiva para Taiwán, lo que ha requerido un proceso intensivo de integración de sistemas, pruebas de vuelo y calibraciones continuas. El primer indicio concreto del progreso llegó a finales de diciembre, cuando el ejemplar número 6831 —una versión biplaza— realizó su primer vuelo de prueba de aproximadamente 50 minutos desde las instalaciones de Greenville, Carolina del Sur. Esta aeronave ya había sido presentada en una ceremonia oficial a inicios de año, con presencia de representantes del Congreso estadounidense y autoridades de defensa taiwanesas. Los expertos interpretan estos avances como el comienzo del ciclo previo a las entregas formales, después de los retrasos que afectaron el cronograma original. Lockheed Martin ha implementado verificaciones exhaustivas de compatibilidad entre sistemas, cableado y software, con retroalimentación inmediata a la línea de producción. Las aeronaves que superen las pruebas de aceptación de la compañía serán sometidas posteriormente a vuelos de validación final por parte del Gobierno de Estados Unidos. Las entregas se proyectan comenzar antes de finalizar el año. En un escenario de tensiones crecientes en el Estrecho de Taiwán, la modernización de la Fuerza Aérea de la República de China (nombre oficial de Taiwán) representa un salto cualitativo en sus capacidades defensivas. La llegada de estos 66 cazas de última generación no solo eleva el nivel tecnológico de su flota, sino que envía un mensaje inequívoco de disuasión.