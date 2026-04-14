La legislación referente a la vivienda urbana en Colombia establece un principio fundamental que muchos arrendatarios ignoran: el canon de arrendamiento no puede ser modificado en más de una ocasión al año, sino únicamente una vez cada doce meses de vigencia del contrato. Este aspecto invalida cualquier intento de aumento trimestral o semestral, ya sea a través de cláusulas contractuales abusivas o por presiones informales ejercidas por el propietario. El artículo 20 de la Ley 820 establece que, transcurrido un periodo de doce meses bajo el mismo precio, el arrendador tiene la facultad de implementar un ajuste que no supere la variación del IPC del año anterior. No se contempla autorización legal para incrementos más frecuentes ni para aumentos que excedan dicho límite. Para los propietarios, el marco legal define un escenario de seguridad jurídica: saben con claridad cuándo pueden aumentar el canon y cuál es el tope máximo permitido. Esto facilita la planeación de ingresos y evita conflictos por incrementos indebidos. Sin embargo, el arrendador es responsable de notificar correctamente el ajuste. Si no lo hace, el inquilino puede exigir que se mantenga el canon anterior o iniciar un proceso de reclamación cuando el aumento incumple la ley o no fue comunicado. Para los inquilinos, la regla de ajuste anual proporciona previsibilidad financiera: elimina intentos de aumentos fuera de la ley y permite planear los gastos de vivienda sin cambios repentinos. Además, en la negociación de renovación del contrato pueden acordar un aumento menor que el IPC, lo que suele ocurrir cuando la oferta de vivienda es amplia o el arrendador quiere asegurar continuidad. En caso de que el arrendatario se vea afectado por un incremento del canon que supere el IPC o que se presente con una frecuencia superior a la de doce meses, tiene el derecho a: