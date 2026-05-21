En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este jueves, 21 de mayo de 2026 llegó a 4279.7 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2%.

En la última semana, la cotización del Euro descendió -2.02% y en el último año -8.99%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del euro acumuló 6 descensos y 4 alzas, sin días estables, con alternancia frecuente y cierre bajista.

La cotización del Euro mantiene una tendencia al alza en comparación con los días pasados. Este aumento sugiere una recuperación en la confianza del mercado hacia la moneda.

En relación al precio del día anterior, la moneda

bajó

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta un valor por unidad de 4279.7002 pesos colombianos, pagarán 427970.02 pesos; 200 euros costarán 855940.04 pesos y 500 euros costarán 2139850.10 pesos.