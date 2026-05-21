Es oficial: el Gobierno examinará coche por coche para confirmar el cumplimiento de un requisito fundamental.

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El Pico y Placa sigue siendo la principal medida de control vehicular en Bogotá, pero ahora los agentes de tránsito deben verificar coche por coche el cumplimiento del SOAT y la revisión técnico-mecánica antes de imponer sanciones. La regla se aplica tras un fallo del Consejo de Estado emitido en 2023, cuya aplicación tomó fuerza a finales de 2025.

La decisión judicial puso fin a las llamadas “multas automáticas”, que se generaban solo con la información del RUNT. Desde entonces, no se puede sancionar a un vehículo si no se demuestra que estaba circulando por la vía pública en el momento del operativo.

Qué es el Pico y Placa y cómo funciona en Bogotá

El Pico y Placa es una medida de restricción vehicular vigente en la capital desde 1998, creada para reducir la congestión del tráfico y mejorar la calidad del aire. La medida restringe la circulación de vehículos particulares en horarios específicos según el último dígito de la placa.

La restricción aplica de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. En días impares pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, y en días pares las terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. La medida se complementa con el sistema de Pico y Placa Solidario, que permite pagar un permiso para circular sin restricción.

La restricción de Pico y Placa aplica de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. Grok

Qué dijo el Consejo de Estado sobre las multas automáticas

La Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Oswaldo Giraldo López, determinó en julio de 2023 que las multas impuestas solo a partir de los datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) son ilegales si el vehículo no se encuentra circulando.

Los comparendos por SOAT o revisión técnico-mecánica vencidos solo son válidos si el agente verifica el vehículo en movimiento. La sentencia anuló parcialmente tres circulares del Ministerio de Transporte emitidas en 2013 y 2014.

Nuevas medidas de Pico y Placa los sábados en 2026

Los conductores de vehículos matriculados fuera de Bogotá deberán cumplir con una nueva restricción los sábados, que entrará en vigencia durante el primer semestre de 2026. La Secretaría de Movilidad anunciará la fecha exacta una vez se terminen las adecuaciones logísticas.

El horario de restricción será los sábados entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., igual al que rige entre semana. Según estimaciones del Distrito, con la medida dejarían de circular alrededor de 85.000 autos, camionetas y camperos.

Claves del Pico y Placa en Bogotá para 2026

Estos son los puntos centrales que los conductores deben tener en cuenta este año:

Horario habitual: lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Rotación de placas: días impares circulan 1, 2, 3, 4 y 5; días pares circulan 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y Placa Solidario: permiso voluntario diario, mensual o semestral para circular sin restricción.

Nueva medida sabatina: aplicará en el primer semestre de 2026 para vehículos matriculados fuera de Bogotá.

Pico y Placa regional: rige el último día de los puentes festivos en los nueve corredores de entrada a la capital.

Por qué cambió el modo de operar de los agentes

El fallo obliga a los agentes a verificar la circulación efectiva de cada vehículo, lo que implica un cambio en el modo de operar de los organismos de tránsito. Las autoridades insisten en que el SOAT y la revisión técnico-mecánica son requisitos esenciales para circular legalmente.

Quienes quieran consultar el estado de su vehículo, los días de restricción del Pico y Placa o solicitar el Pico y Placa Solidario pueden hacerlo en el portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad.