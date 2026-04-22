Un incremento de la actividad lluviosa provocará precipitaciones moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones del país durante período estimado de 72 horas. Los pronósticos anticipan acumulados significativos de lluvias y condiciones de variabilidad persistente. Según los informes del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) y Meteored, el aumento de la actividad lluviosa en combinación con condiciones de humedad e inestabilidad generará un escenario propicio para el avance de precipitaciones de variada intensidad en varias regiones. El fenómeno estaría caracterizado por precipitaciones, con períodos de mayor intensidad asociados a lluvias fuertes y tormentas eléctricas. Estas condiciones podrían sostenerse de forma intermitente durante 72 horas en las zonas afectadas. Los expertos señalan que los acumulados de precipitación podrían superar los registros habituales para esta época, lo que aumentaría la probabilidad de encharcamientos, incrementos en los niveles de ríos y dificultades en zonas urbanas. A su vez, no se descarta la ocurrencia de precipitaciones de alta intensidad en sectores puntuales, acompañadas de descargas eléctricas y acumulados significativos en cortos períodos de tiempo. El sistema también estará acompañado por condiciones de nubosidad y viento que podrían alcanzar los 60 km/h. Estas condiciones pueden generar inconvenientes en la vía pública y afectar servicios básicos. La presencia de lluvias y abundante nubosidad podría disminuir la visibilidad y complicar la movilidad, especialmente en áreas de montaña y sectores abiertos. Además, no se descartan afectaciones puntuales en infraestructura y elementos expuestos. Las autoridades aconsejan mantenerse informados a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas ante un panorama meteorológico que continuará inestable a lo largo de toda la jornada. Los reportes indican que las áreas ubicadas en las regiones Andina, Pacífica y Amazonía serán las más expuestas a lluvias persistentes y tormentas aisladas. En estos sectores se esperan los mayores acumulados de precipitación. El monitoreo por parte de las entidades oficiales será clave para analizar la evolución de estas condiciones y emitir advertencias ante eventuales escenarios de riesgo asociados a este fenómeno climático.