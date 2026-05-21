Este jueves, 21 de mayo de 2026, la cotización delreal llegó a 737.09467 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -2,85%.

La cotización del Real mostró una variación semanal de -1.62% y un cambio anual de 2.24%, indicando una corrección reciente dentro de una tendencia anual positiva.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días el Real alternó subas y bajas, tuvo una breve pausa en la mitad del período y cerró prácticamente sin cambios respecto al nivel inicial.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 22.59%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.24%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado en la moneda.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 73709.46432860918 pesos colombianos; 200 reales cuestan 147418.92865721836 pesos colombianos y 500 reales cuestan 368547.3216430459 pesos colombianos.