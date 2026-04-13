Según el informe, la fuerza aérea más grande del mundo pertenece a Estados Unidos, que mantiene una supremacía clara frente a otras potencias como Rusia y China. Este liderazgo se explica por años de inversión y desarrollo continuo. El control del cielo sigue siendo uno de los factores más determinantes en el poder militar moderno. Más allá del número de aviones, la capacidad de vigilancia, respuesta y presencia constante marca la diferencia entre las grandes potencias. En este contexto, un reciente análisis sobre el poder aéreo mundial dejó en evidencia una ventaja contundente de EE.UU. sobre el resto. La diferencia no solo es numérica, sino también estratégica y tecnológica. Estados Unidos encabeza el ranking global con una flota que supera ampliamente a sus competidores, consolidando su posición como líder en el ámbito aéreo: Esta ventaja no se limita a la cantidad de aviones. También incluye capacidad de despliegue global, modernización constante y sistemas avanzados que fortalecen su presencia en distintos escenarios. Detrás de Estados Unidos, otras naciones mantienen posiciones relevantes, aunque con una brecha considerable en términos de capacidad: En América Latina, Brasil lidera la región con una flota significativa y una estrategia de modernización progresiva. El análisis muestra que la competencia también se define por la incorporación de tecnología, como sistemas no tripulados, capacidades digitales y operaciones en nuevos dominios como el espacio y el ciberespacio.