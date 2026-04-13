Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha establecido criterios que fortalecen la protección de los trabajadores, así como la validación de nuevos beneficios laborales que pueden ser acordados mediante negociación colectiva. Entre los aspectos más relevantes se encuentra la ampliación del alcance del fuero pensional y la posibilidad de otorgar un día de licencia remunerada por luto ante la muerte de mascotas, siempre que exista un acuerdo entre la empresa y el sindicato. Estos pronunciamientos provienen de la Sala Laboral y establecen directrices para la resolución de disputas relacionadas con despidos de empleados próximos a la jubilación, así como sobre permisos especiales que no están expresamente contemplados en la legislación. Aunque no se requiere que todos los empleadores otorguen estos beneficios de manera automática, sí se definen los criterios que deben seguirse para su análisis en el ámbito de la justicia laboral. El tribunal expuso que esta cobertura tiene como objetivo prevenir que el trabajador pierda su fuente de ingresos en el momento previo a obtener el derecho a la pensión. En tales circunstancias, el despido sin una causa válida puede ser objeto de impugnación judicial, lo que podría resultar en el reintegro del empleado o en la concesión de compensaciones. Uno de los pronunciamientos analizó el caso de un empleado despedido que había cumplido con las semanas de cotización, restándole únicamente alcanzar la edad para su jubilación. La Corte destacó que la estabilidad laboral reforzada por fuero pensional abarca los tres años previos a la edad de pensión, ampliando así el margen de protección que se había estado aplicando en diversas decisiones. Según lo informado por El Tiempo, la Corte enfatizó que esta protección no impide la finalización de contratos, pero exige que exista una causa real y demostrable, especialmente en los casos donde el trabajador ya ha cumplido con el requisito de semanas cotizadas. La decisión encuadra el beneficio como extralegal, es decir, no obligatorio por ley, pero posible si ambas partes lo pactan. También avala que las compañías definan condiciones para su otorgamiento, como el registro previo del animal de compañía. En otra sentencia, la Sala Laboral estudió un acuerdo entre una empresa y su sindicato que incluyó un día pago de licencia por fallecimiento de mascota. El alto tribunal consideró que este tipo de permisos es válido cuando surge de la negociación colectiva y no contradice la normativa laboral. La Sala Laboral, mediante estas decisiones, estableció directrices sobre la protección previa a la jubilación, los beneficios acordados y el conteo de semanas, las cuales servirán como referencia en futuros litigios laborales. En otro caso, la Corte determinó que el tiempo durante el cual una persona percibe pensión de invalidez debe ser considerado como semanas válidas para acceder a la pensión de vejez. Este criterio previene que dichos periodos sean excluidos al evaluar el historial del afiliado y el cumplimiento de los requisitos.