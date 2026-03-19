Una reconocida cadena de supermercados en Colombia ha decidido despedirse de su clientela. Esta marca, aunque joven, ha sido vanguardista y cerrará todas sus sucursales, conforme a la decisión tomada por la multinacional que la introdujo en el país. Se trata de Tiendas Spid, un formato innovador que el grupo Cencosud lanzó en Colombia con el objetivo de ofrecer compras diarias de manera rápida y eficiente. Sin embargo, esta cadena no logró competir con las grandes tiendas de conveniencia como D1 o Ara. El formato de Spid se caracterizaba por un enfoque particular que priorizaba la agilidad y las entregas a domicilio en menos de 30 minutos. Cencosud ahora busca fortalecer sus otras marcas para hacer frente a competidores de gran envergadura como Éxito y Olímpica. El plan de Cencosud será entonces robustecer la propuesta de valor de Jumbo, Easy y Metro como sus marcas principales de cara a los consumidores del país. También confirmaron que más del 90% de los empleados fueron reubicados en otras áreas del grupo. El grupo multinacional Cencosud confirmó que cerrarán todas las sedes de su cadena Spid. La compañía no consiguió entrar de lleno a un mercado dominado por otras tiendas como D1 o Ara. “Culmina su ciclo como parte de la evolución del modelo operativo de la compañía en el país, orientado a fortalecer la propuesta de valor de Jumbo (hipermercados), Easy (mejoramiento del hogar) y Metro (supermercados) como marcas principales de cara a los colombianos”, indicaron a Portafolio. Cencosud inauguró Spid en 2021 con el objetivo de diversificar sus formatos y competir en el sector de tiendas de conveniencia frente a D1, Ara y Oxxo. Con puntos en áreas de alta afluencia, buscaban ofrecer productos de consumo con buena atención y cercanía. Spid operaba sobre locales de Bogotá que anteriormente eran tiendas Metro Express. Ahora, apenas cuatro años después, han tomado la decisión de cerrar para concentrarse en sus marcas más consolidadas.