Rusia ha reafirmado su posición en el debate regional sobre defensa e industria militar al presentar una propuesta de cooperación tecnológica dirigida a naciones de América Latina. Este planteamiento se realiza en un contexto de creciente competencia global y tiene como objetivo fortalecer las capacidades locales a través de esquemas de colaboración industrial. La propuesta fue presentada durante un evento significativo del sector en Brasil y se enmarca dentro de una estrategia más amplia de Rusia para mantener vínculos técnicos y comerciales con la región, en un contexto internacional caracterizado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de alianzas. Con acercamientos a países como Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Brasil, la iniciativa se centra en establecer canales de diálogo con gobiernos y empresas del sector, con el propósito de avanzar en proyectos a largo plazo relacionados con la producción y el desarrollo de tecnología militar. La propuesta contempla asociaciones para el desarrollo y la producción conjunta de distintos sistemas militares, con participación de empresas locales. Según explicó su director general, Alexander Mikheev, el objetivo de la participación rusa fue discutir proyectos de cooperación tecnológica con países latinoamericanos. La iniciativa fue confirmada el 1 de abril de 2025 por Rosoboronexport, la empresa estatal responsable de las exportaciones de armamento de Rusia, durante la feria LAAD 2025, realizada en Río de Janeiro y considerada la principal exposición de defensa y seguridad de América Latina. Rosoboronexport señaló que este tipo de cooperación responde al interés de varios países por avanzar hacia una mayor autonomía estratégica, mediante el fortalecimiento de sus propias industrias de defensa. Entre las áreas mencionadas por la compañía se encuentran: En la exposición se presentaron réplicas de diversos sistemas que son considerados de interés para la región, tales como los cazas Su-57E y Su-35, el tanque T-90MS y el navío de transporte BK-16E, todos ellos pertenecientes al catálogo exportable de la industria militar rusa. Durante LAAD 2025, la delegación rusa llevó a cabo reuniones con representantes de ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas de Brasil y de otros países de América Latina. A pesar de que su estand fue más reducido en comparación con el de otros fabricantes internacionales, la empresa aprovechó el espacio para realizar encuentros privados y presentaciones técnicas.