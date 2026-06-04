En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este jueves, 4 de junio de 2026 cerró a 4140.13 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del1,26% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro cayó -0.42% y en el último año acumuló una disminución de -11.47%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro alternó descensos y subidas, mostrando alta volatilidad, sin tendencia clara y con un leve repunte al final.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia al alza. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a las expectativas del mercado en los días recientes.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta un valor por unidad de 4140.1299 pesos colombianos, deberán pagar 414,012.99 pesos colombianos; 200 euros costarán 828,025.98 pesos y 500 euros, 2,070,064.95 pesos.