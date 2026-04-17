El Gobierno de Gustavo Petro ratificó que el Día del Trabajo será celebrado el próximo viernes 1 de mayo, en este caso no se aplicará la Ley Emiliani que traslada ciertos festivos al día lunes, ya que es un feriado inamovible. Con esto, se garantiza un descanso prolongado de tres días que impulsará actividades turísticas, culturales y comerciales en todo el país. Este fin de semana XL representa una oportunidad para que los trabajadores y estudiantes puedan desconectarse de la rutina, al mismo tiempo que sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio esperan un repunte significativo en sus ingresos. El calendario oficial de festivos en Colombia señala que el próximo día de descanso será el viernes 1 de mayo de 2026, fecha en la que se conmemorará el Día del Trabajador. Cabe destacar que al se un feriado inamovible, no se aplicará la Ley Emiliani, que traslada al lunes los feriados movibles. Sin embargo, este festivo es ideal para viajes, actividades culturales y turismo interno. Cada feriado no solo beneficia a los ciudadanos con jornadas de descanso adicionales, sino que también tiene un efecto positivo en la economía interna. Los fines de semana extendidos incentivan el turismo interno, especialmente en regiones con alta demanda de viajeros nacionales, como la Costa Caribe, el Eje Cafetero y los destinos de naturaleza en la Amazonía y la Orinoquía. Además, las familias suelen aprovechar estas fechas para realizar viajes cortos, encuentros familiares o actividades de ocio, lo que convierte a cada festivo en un motor para la reactivación económica. Tras el próximo descanso de mayo, aún quedan varios festivos oficiales en Colombia durante 2026. Este es el listado actualizado: Lunes 18 de mayo: Ascensión de Jesús.Lunes 8 de junio: Corpus Christi.Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús.Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.Lunes 20 de julio: Día de la Independencia.Viernes 7 de agosto: Batalla de Boyacá.Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen..Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos.Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.Viernes 25 de diciembre: Navidad. Estos feriados representan oportunidades adicionales para programar escapadas, reuniones familiares o recesos educativos y laborales.