El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este lunes 13 de abril que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para esta semana. Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de intensidad moderada a fuerte en ciertas partes del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad. Meteored advirtió que para este lunes se esperan lluvias entre moderadas y fuertes en varios sectores del país, principalmente en regiones del centro, occidente y sur. De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones más intensas se concentrarán en: Además, la institución indicó que para el primer día de la semana se espera nubosidad y fuertes lluvias, especialmente en zonas del centro y sur de regiones Caribe y Andinas. Pese a las condiciones húmedas previstas en diversas regiones, la entidad meteorológica señaló que en ciertas zonas del territorio nacional se podría esperar un tiempo seco, con cielos parcialmente nublados. En cuanto al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostica tiempo nuboso y con lluvias. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: