Este jueves, 4 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 706.344 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,27%.

En la última semana, la cotización del Real cayó -2.56% y en el último año acumuló un descenso de -2.15%, señalando una tendencia bajista reciente.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real alternó subidas y bajas al inicio, tuvo una jornada estable a mitad del período y cerró con tres caídas consecutivas, mostrando un sesgo bajista en el balance.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 18.42%, es mayor que la volatilidad anual de 15.29%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su desempeño.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores. Esto sugiere que la moneda está recuperando valor y podría seguir fortaleciéndose en el futuro.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deben pagar 70634.40156965337 pesos colombianos; 200 reales cuestan 141268.80313930674 pesos colombianos y 500 reales cuestan 353172.00784826685 pesos colombianos.