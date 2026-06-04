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Este jueves, 4 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 706.344 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,27%.
En la última semana, la cotización del Real cayó -2.56% y en el último año acumuló un descenso de -2.15%, señalando una tendencia bajista reciente.
Las variaciones que presentó el real en la última semana
En los últimos 10 días, el Real alternó subidas y bajas al inicio, tuvo una jornada estable a mitad del período y cerró con tres caídas consecutivas, mostrando un sesgo bajista en el balance.
La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 18.42%, es mayor que la volatilidad anual de 15.29%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su desempeño.
La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores. Esto sugiere que la moneda está recuperando valor y podría seguir fortaleciéndose en el futuro.
¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?
Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deben pagar 70634.40156965337 pesos colombianos; 200 reales cuestan 141268.80313930674 pesos colombianos y 500 reales cuestan 353172.00784826685 pesos colombianos.