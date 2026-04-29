Una reciente decisión judicial introduce cambios relevantes en el cálculo de los aportes a seguridad social en Colombia, especialmente para trabajadores independientes y contratistas por prestación de servicios. El fallo redefine qué ingresos deben tenerse en cuenta al momento de liquidar los pagos a salud, pensión y riesgos laborales. La medida fue adoptada por el Consejo de Estado, que estableció límites claros sobre los conceptos que pueden integrar el Ingreso Base de Cotización (IBC). Este cambio responde a la necesidad de ajustar los aportes a la realidad económica de los trabajadores. En este contexto, la decisión impacta directamente en el bolsillo de miles de personas, ya que excluye ciertos pagos que antes podían ser considerados dentro del cálculo. Así, se busca garantizar que los aportes reflejen únicamente ingresos que realmente constituyen salario. El fallo modifica la forma en que se determina el Ingreso Base de Cotización, que es el valor sobre el cual se calculan los aportes obligatorios a seguridad social. A partir de ahora, solo podrán incluirse los ingresos que correspondan directamente a la remuneración del trabajo realizado. Esto implica que el cálculo será más preciso y ajustado a la realidad del trabajador, evitando que se incluyan montos que no representan un ingreso salarial real. De esta manera, se refuerza el principio de que los aportes deben estar ligados exclusivamente a la capacidad de pago. La sentencia establece que ciertos conceptos deben excluirse del IBC, ya que no constituyen salario. Entre los principales se encuentran: Estos pagos, según el tribunal, no retribuyen directamente el servicio prestado, sino que responden a necesidades específicas o incentivos eventuales. Por ello, no deben generar aportes a salud, pensión ni riesgos laborales. El cambio tiene un impacto directo en los trabajadores por prestación de servicios, quienes deben realizar sus aportes sobre el 40 % del valor mensual del contrato. Este porcentaje corresponde al IBC, que ahora se calcula sin incluir los conceptos excluidos por la sentencia. En la práctica, esto puede traducirse en una reducción del monto sobre el cual se aplican los porcentajes de aportes (12,5 % en salud y 16 % en pensión y ARL). Así, el fallo establece que únicamente los factores constitutivos de salario deben ser tenidos en cuenta, marcando un precedente en la forma de liquidar la seguridad social en el país.