En el último tiempo, la cadena de supermercados Colsubsidio avanzó con el cierre total de su red de supermercados, una transición que marcó el final para una etapa relevante dentro del comercio minorista del país. Más de 100 establecimientos dejaron de operar, reflejando un cambio profundo en la manera en que la entidad orienta su labor. De acuerdo con la entidad, el final del negocio respondió a una evaluación detallada del comportamiento del comercio minorista, un sector que en los últimos años ha sido dominado por formatos de bajo costo con estructuras logísticas más sólidas y estrategias de expansión aceleradas. Estos cambios alteraron de manera sustancial la forma en que se distribuyen los productos de primera necesidad en Colombia. En varias localidades del país, los usuarios comenzaron a notar góndolas cada vez más vacías, un indicio evidente de que la operación comercial de estos puntos estaba llegando a su cierre definitivo. Frente a este escenario, mantener la operación de supermercados dejó de ser sostenible para la organización. Por ello, Colsubsidio decidió concentrar sus esfuerzos en servicios sociales, programas comunitarios y líneas misionales, donde su aporte puede generar un impacto más directo y valioso en las comunidades que atiende. Según la organización, la decisión fue parte de un proceso de ajuste interno para alinearse con las nuevas exigencias del sector, donde la competencia creciente y la evolución de los hábitos de compra impulsaron a replantear modelos operativos, redirigir recursos y fortalecer áreas estratégicas consideradas esenciales para su misión social. El inmueble donde funcionaba el antiguo local (que también reúne las oficinas principales de la caja y el teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez) se mantendrá bajo administración directa de la entidad, sin ser cedido ni arrendado a operadores externos. Uno de los espacios más emblemáticos de la entidad estaba situado justo frente a la estación Centro Memoria de TransMilenio, en Bogotá. Aunque el supermercado dejó de operar, la droguería Colsubsidio continuará atendiendo al público desde una nueva sede ubicada en la misma intersección de la calle 26 con la carrera 24. En el espacio donde antes operaba el supermercado, Colsubsidio desarrollará un nuevo centro de bienestar llamado Bloc. Según informó el medio Portafolio, será un complejo multifuncional con áreas deportivas, zonas para niños, coworking y servicios de recreación por día. Este será el séptimo Bloc en Bogotá y municipios cercanos, sumándose a los ubicados en Suba, Bosa, Plaza de las Américas, Ricaurte, 20 de Julio y Soacha. Los afiliados podrán ingresar mediante una membresía mensual, cuyo valor oscila entre 62.400 y 122.300 pesos, o por acceso diario, entre 10.900 y 21.500 pesos, dependiendo de la categoría del usuario. A pesar del cierre de sus supermercados, Colsubsidio continuará ofreciendo otros servicios fundamentales, ya que la caja de compensación mantiene sus programas de salud, educación, recreación, subsidios y droguerías. En este sentido, la decisión de retirar las tiendas hace parte de una estrategia que prioriza la sostenibilidad y el impacto social.