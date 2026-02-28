Miles de empleados en Colombia que se acercan a la edad de jubilación enfrentan el riesgo de perder su pensión si no satisfacen un requisito fundamental establecido por Colpensiones. La advertencia se enfoca especialmente en aquellos que tienen entre 55 y 60 años y que aún no han verificado ni actualizado su información en el sistema. Colpensiones recordó que todos los afiliados que estén a menos de dos años de cumplir la edad legal para pensionarse -57 años en mujeres y 62 en hombres- deben revisar con urgencia su historia laboral y datos personales. Este procedimiento no es opcional: es un paso obligatorio para que se reconozca el derecho a la pensión de vejez. El no cumplimiento de este trámite puede llevar a que los trabajadores enfrenten retrasos en el proceso o, en el peor de los casos, a que pierdan definitivamente su derecho a la pensión. Los colombianos que actualmente se encuentran en la franja etaria de 55 a 60 años están en una etapa crucial de su trayectoria laboral. Si no adoptan medidas en este momento, podrían enfrentar inconsistencias al momento de alcanzar la edad de pensión. Entre los errores más frecuentes se destacan semanas no registradas, lagunas en la cotización y datos personales incorrectos. Colpensiones ha identificado numerosos casos en los que estas deficiencias obstaculizan el inicio del proceso de jubilación, generando angustia e incertidumbre entre los afiliados. Por lo tanto, actuar con anticipación se convierte en la mejor estrategia para salvaguardar lo que se ha edificado a lo largo de una vida de trabajo. Para evitar contratiempos, Colpensiones recomienda a los afiliados seguir este proceso gratuito y sencillo desde cualquier lugar del país: La historia laboral constituye el registro que evidencia las semanas cotizadas y los periodos correspondientes. La existencia de vacíos, errores o información inexacta en este documento puede ocasionar que el proceso de pensión se detenga indefinidamente. Por tal motivo, Colpensiones subraya la importancia de verificar: No realizar esta actualización puede ser fatal para tus planes de jubilación. Colpensiones dejó claro que sin la verificación y corrección oportuna de la historia laboral, el derecho a la pensión podría verse truncado. En algunos casos, se reportaron demoras de meses e incluso años por inconsistencias que no fueron corregidas a tiempo. Además, es importante destacar que ningún trámite de pensión se inicia automáticamente. Es el afiliado quien debe gestionar activamente su proceso para garantizar que todo esté en orden cuando llegue el momento.