El enfoque estará centrado en aquellas personas que se encuentren en una lista específica de incumplidores que, a pesar de haber recibido avisos previos, no han regularizado su situación. De acuerdo con fuentes oficiales, la finalidad de esta medida es asegurar el cumplimiento de obligaciones legales y evitar la evasión de responsabilidades económicas. El Gobierno colombiano ha confirmado que se implementarán medidas rigurosas dirigidas a los ciudadanos que no cumplan con una condición esencial establecida en la normativa financiera. Estas acciones comprenden el embargo de cuentas bancarias y la congelación de salarios, lo que ha comenzado a suscitar inquietud en diversos sectores de la población. Las entidades financieras han notificado que las cuentas inactivas o aquellas que no se ajusten a los reglamentos internos podrán ser cerradas de forma definitiva. Este procedimiento, que se fundamenta tanto en normativas gubernamentales como en políticas internas de los bancos, tiene como objetivo optimizar la gestión operativa y reducir riesgos asociados a la falta de actividad en los productos financieros. De acuerdo con especialistas en derecho bancario, cada institución establece sus propios criterios para determinar qué se considera “inactividad”. En ciertos casos, es suficiente con tres meses sin transacciones para que la cuenta sea catalogada como inactiva y, posteriormente, cerrada. El Gobierno ha declarado de manera firme que la medida implementada no es arbitraria. Existen circunstancias específicas que pueden dar lugar a un embargo de cuentas o a la retención del salario, entre las cuales se destacan las siguientes: Los expertos recomiendan la implementación de medidas preventivas para eludir el embargo de cuentas bancarias en Colombia. Entre las acciones esenciales se encuentran: