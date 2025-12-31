Confirmado por el Gobierno: embargan las cuentas bancarias y tarjetas de los adultos mayores que estén en esta lista.

El Gobierno nacional, por medio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), comenzó a profundizar una serie de acciones dirigidas a los contribuyentes que mantienen deudas tributarias en mora. Entre las medidas previstas se encuentra la afectación directa de cuentas bancarias y tarjetas de crédito, una herramienta que busca aumentar la efectividad del recaudo fiscal.

La estrategia se aplica de forma gradual en todo el país y cuenta con el respaldo operativo de bancos, cooperativas y entidades financieras, que deben intervenir una vez confirmada la situación de incumplimiento. El objetivo central es reducir la evasión, garantizar el pago de impuestos adeudados y fortalecer el sistema de control sobre las obligaciones fiscales vigentes.

Debido a limitaciones vinculadas a la edad y a una menor familiaridad con los medios digitales, los adultos mayores que figuran como deudores pueden enfrentar mayores obstáculos para recibir o responder a las notificaciones oficiales enviadas por la DIAN. Esta situación los expone a un escenario de mayor vulnerabilidad frente a los procesos administrativos.

La falta de respuesta dentro de los plazos establecidos puede derivar en la activación automática de medidas de cobro, lo que incrementa la posibilidad de que se apliquen embargos sobre cuentas bancarias o tarjetas, incluso en casos donde el contribuyente no haya tenido conocimiento oportuno de su estado fiscal.

Atención: el Gobierno también puede embargar las cuentas bancarias de los adultos mayores. (Fuente: archivo)

El procedimiento será aplicado bajo control directo de la DIAN y de manera escalonada, con el objetivo de ordenar las acciones de cobro. En una primera instancia, se enfocará en aquellos contribuyentes que no atendieron notificaciones anteriores o que registran obligaciones pendientes por encima de los montos establecidos por la autoridad tributaria.

Dentro de este esquema, la entidad puede disponer distintas medidas administrativas, entre ellas:

Suspensión total de cuentas bancarias , impidiendo operaciones como pagos, retiros o transferencias.

Inhabilitación de tarjetas de crédito y servicios financieros digitales , mientras dure el proceso de cobro.

Retención de los fondos disponibles, hasta alcanzar el valor correspondiente a la deuda fiscal.

Las entidades financieras y cooperativas deben cumplir con las órdenes una vez que la DIAN confirma la situación del deudor en sus registros oficiales, quedando obligadas a ejecutar los bloqueos y retenciones conforme a la normativa vigente.

Quiénes aparecen en la lista de embargos

El listado de morosos incluye tanto personas naturales como jurídicas con procesos tributarios abiertos o deudas pendientes desde hace más de seis meses. También figuran aquellos contribuyentes que omitieron la presentación de declaraciones pese a las notificaciones oficiales.

Entre los más afectados se encuentran:

Empresarios con obligaciones fiscales vencidas.

Personas naturales con impuestos de renta o IVA pendientes.

Usuarios con cuentas inactivas usadas para movimientos irregulares.

La lista completa puede consultarse en el portal oficial de la DIAN, dentro de la sección de procesos administrativos de cobro.

Los motivos del embargo de cuentas

El Gobierno destacó que el objetivo principal es cerrar el cerco financiero sobre los evasores y fortalecer la cultura tributaria. Según la entidad, la evasión genera pérdidas millonarias que impactan la inversión pública y los programas sociales del Estado.

Entre las causas que justifican los embargos se encuentran:

Deudas tributarias no saldadas.

Procesos judiciales o administrativos por incumplimiento financiero.

Uso indebido o inactividad prolongada de cuentas.

Reincidencia en la evasión o falsificación de información fiscal.

La suspensión de productos financieros forma parte de un plan integral para depurar el sistema y mejorar la transparencia económica del país.

Los adultos mayores podrían no responder los llamados de la DIAN. (Fuente: archivo)

Cómo evitar que tu cuenta sea embargada

Las autoridades recomiendan verificar periódicamente el estado tributario y atender cualquier comunicación emitida por la DIAN. Entre las acciones sugeridas están:

Pagar los impuestos atrasados o realizar acuerdos de pago.

Revisar los avisos y correos de la DIAN.

Mantener actualizados los datos personales y fiscales.

Evitar transacciones sin justificación o cuentas inactivas.

En caso de recibir un aviso de embargo, se aconseja acudir a la entidad financiera o solicitar asesoría legal inmediata para resolver la situación antes de que se ejecute la medida.

Qué hacer si ya embargaron tu cuenta o tarjeta

Si el ciudadano ya fue notificado, puede solicitar una revisión administrativa o gestionar un acuerdo de pago para recuperar el acceso a sus fondos. Una vez se confirme el cumplimiento de la obligación, el banco podrá levantar el embargo y restablecer los servicios.