Un análisis hipotético elaborado por ChatGPT detalla los posibles efectos de un impacto del cometa interestelar 3I/ATLAS en la Tierra. (Fuente: Archivo)

El mundo observa con interés el paso del cometa 3I/ATLAS, un visitante interestelar que ha despertado la curiosidad de astrónomos y científicos. En este contexto, ChatGPT trazó un análisis hipotético sobre las posibles consecuencias de un impacto de este cometa en la Tierra. No se trata de una predicción, sino de un ejercicio razonado basado en tamaño, composición y velocidad del objeto.

El cometa 3I/ATLAS, que mide entre 5 y 11 kilómetros de diámetro y viaja a más de 200.000 km/h, representa un escenario extremo de impacto cósmico.

Su composición, rica en hielo y polvo, y la energía que liberaría al colisionar, permitirían proyectar efectos inmediatos y a largo plazo sobre la superficie terrestre y la vida en el planeta.

Consecuencias inmediatas del impacto según ChatGPT

El análisis indica que un choque directo generaría una explosión de magnitudes catastróficas, equivalente a millones de bombas nucleares. La energía liberada formaría un cráter gigante y produciría ondas de choque devastadoras en cientos de kilómetros a la redonda.

La ubicación del impacto determinaría la magnitud de los daños y las zonas más afectadas, según ChatGPT.

Si el impacto ocurriera en tierra, provocaría incendios masivos y destrucción generalizada de infraestructura y ecosistemas locales. En caso de caer en el océano, se generarían tsunamis gigantes capaces de arrasar costas distantes y afectar gravemente a poblaciones costeras.

3I/ATLAS: los efectos a mediano y largo plazo

Según ChatGPT, la colisión lanzaría grandes cantidades de polvo y escombros a la atmósfera, bloqueando la luz solar y generando un invierno de impacto que podría durar meses o incluso años. Esto afectaría la fotosíntesis, la producción de alimentos y la supervivencia de muchas especies, en un escenario similar al que se cree causó la extinción de los dinosaurios.

La alteración climática y la interrupción de los ecosistemas harían que la recuperación del planeta fuera lenta y compleja, afectando incluso a regiones alejadas del impacto.

La energía liberada por un impacto podría destruir cientos de kilómetros a la redonda, según la IA. (Fuente: Archivo)

Lo dijo ChatGPT: factores que definirían el daño

El análisis considera tres variables principales: tamaño del cometa, velocidad de entrada y lugar de impacto. Un núcleo más grande o un impacto directo en zonas densamente pobladas aumentaría la magnitud de los daños.

La ubicación del impacto determinaría además la extensión de tsunamis o incendios, mientras que la densidad de población y la infraestructura crítica influirían en las pérdidas humanas y materiales.

Cómo podrían mitigarse los efectos, según ChatGPT

Aunque un impacto directo sería devastador, la ciencia moderna propone estrategias de defensa planetaria. Monitorear la trayectoria del cometa con años de anticipación permitiría planificar posibles maniobras para desviar su rumbo o, en casos extremos, evacuar zonas de riesgo.

La cooperación internacional y el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana serían clave para reducir el impacto humano de un evento de estas características, según ChatGPT.