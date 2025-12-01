Un conductor mayor observa con preocupación las nuevas exigencias para renovar la licencia de conducción.

Calendario diciembre 2025 | El Gobierno confirmó que el 8 será feriado y el fin de semana se extiende a 3 días

Si ya cumpliste 65 años y tu licencia está próxima a caducar, es clave que sepas que el proceso dejó de ser automático. La actualización del documento ahora depende de demostrar que el conductor conserva las capacidades físicas y cognitivas necesarias, un filtro que busca reducir riesgos en las vías y garantizar mayor seguridad vial.

En el país, la actualización del pase combina dos factores decisivos: los tiempos de validez que se acortan con la edad y la obligación de presentar un examen integral de aptitud en un Centro de Reconocimiento de Conductores. Desde los 60 años, las evaluaciones se vuelven más frecuentes y estrictas, y el sistema solo autoriza la renovación cuando el resultado queda cargado y aprobado en el RUNT. Sin este registro, la solicitud simplemente no avanza.

El requisito que define la renovación de la licencia de conducir

Lo que en realidad determina si la renovación avanza o queda bloqueada es un requisito sanitario obligatorio: someterse a una evaluación médica completa en un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado. Allí se valoran las condiciones físicas, cognitivas y la coordinación del conductor, y el profesional debe dejar el dictamen subido directamente al RUNT.

Si ese registro no aparece en el sistema, ninguna oficina de tránsito está facultada para expedir la nueva licencia. Esta exigencia está respaldada por la reglamentación del Ministerio de Transporte y los lineamientos técnicos vigentes.

Las autoridades refuerzan los controles médicos y administrativos para conductores de más de 65 años. (Imagen: archivo)

Además, desde septiembre de 2025 el Ministerio actualizó su compilación normativa de tránsito, reiterando los requisitos para obtener y refrendar licencias y el rol del certificador de los CRC. En la práctica, el flujo es simple: agenda en un CRC, realiza exámenes (vista, audición, reflejos, coordinación, psicología y medicina general) y, si es apto, el sistema habilita la renovación.

Vigencias por edad: ¿cada cuánto debe renovar a los 65, 70 u 80?

La vigencia depende del tipo de licencia y la edad. Para servicio particular (categorías A y B): hasta 10 años si es menor de 60; 5 años entre 60 y 80; y 1 año si supera los 80. Para servicio público (categorías C): la renovación es de 3 años, pero en mayores de 60 se reduce a 1 año en varias capitales por control de aptitud (verifique con su organismo de tránsito). Esta guía oficial de Bogotá resume los plazos aplicados en 2025.

Tenga en cuenta los antecedentes normativos: la Ley 2161 de 2021 otorgó una suspensión temporal de vencimientos en 2022, ya superada, por lo que desde 2023 se volvió al calendario ordinario de renovaciones.

¿Qué documentos piden y cuánto cuesta en 2025?

Para renovar, lleve cédula, licencia actual, pago de derechos del organismo de tránsito y el certificado médico cargado al RUNT (el CRC lo sube automáticamente). El valor del trámite ante el RUNT se actualizó en junio de 2025: $128.700 para automóvil y $222.100 para motocicleta, a lo que se suman los cobros del CRC y de su secretaría de Tránsito local.

Verifique siempre que el CRC esté acreditado: la verificación de aptitud la realizan profesionales certificados y su resultado es el que habilita o impide el trámite.

Mayores de 65: tres alertas antes de ir a la ventanilla

Primero, la aprobación del examen médico no es automática; si el resultado es no apto (temporal o definitivo), no podrá renovar hasta cumplir el manejo clínico indicado. Segundo, la autoridad validará en línea su estado en RUNT; si el sistema no muestra el certificado, el proceso queda detenido. Tercero, revise la vigencia que corresponde por edad para calcular su próxima fecha de renovación.

En paralelo, recuerde que conducir con licencia vencida o sin portar el documento acarrea sanciones y hasta inmovilización del vehículo, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito.

El trámite de renovación exige exámenes de aptitud física y validación en el RUNT antes de continuar al volante. (Imagen: archivo)

¿Por qué se endurece el filtro? Seguridad vial y datos de salud

El Ministerio justifica el refuerzo de evaluaciones periódicas por el aumento de la siniestralidad y la necesidad de verificar condiciones de visión, audición, tiempos de reacción y control psicomotor en población mayor. Los CRC detallan que el examen incluye pruebas estandarizadas de coordinación motriz y psicología, además de historia clínica y medición de riesgo.

A 2025, el MinTransporte consolidó una resolución de actualización que articula requisitos, roles del certificador y validaciones en el RUNT. La instrucción a organismos de tránsito es clara: sin certificación vigente y válida, no hay refrendación.