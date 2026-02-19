La nueva ley transforma las condiciones para heredar una pensión de sobrevivencia. Uno de los cambios más controversiales afecta directamente a un grupo de beneficiarios que, bajo las reglas actuales, sí podían acceder a este derecho. Con el avance de la nueva reforma pensional en Colombia hay grandes noticias para los retirados en todo el país. Aun así, también se imponen nuevas restricciones que, por ejemplo, dificultan acceder a una pensión por viudez. Con las nuevas disposiciones impulsadas por el Gobierno y avaladas por el Congreso, algunos ciudadanos quedan completamente excluidos del sistema. La reforma pensional en Colombia introduce modificaciones que determinan quiénes pueden acceder al beneficio de la pensión de sobrevivencia o viudez, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las normativas vigentes. Entre los beneficiarios se encuentran: Se implementarán mecanismos de transición para garantizar que aquellos que ya reciben una pensión de sobrevivencia bajo las condiciones actuales no se vean perjudicados. Todas las solicitudes futuras deberán ajustarse al nuevo régimen. La decisión busca priorizar a quienes mantenían un vínculo estable y demostrable con el fallecido, especialmente si había dependencia económica. De este modo, solo los familiares directos o convivientes continuos pueden acceder a la pensión. El único modo de conservar este beneficio es haber convivido con la persona fallecida durante al menos cinco años antes de su muerte. Así lo establecen los cambios introducidos por el Ministerio de Trabajo y basados en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. La nueva legislación establece restricciones inéditas para acceder a la pensión que antes se otorgaba a familiares del afiliado fallecido. El caso más relevante es el de las exparejas separadas de hecho, quienes ya no podrán heredar la pensión, incluso si no estaban legalmente divorciadas. La decisión del Gobierno tiene como objetivo cerrar brechas históricas en el sistema y detener el doble gasto público, redirigiendo esos recursos hacia el Pilar Solidario, que brinda apoyo a adultos mayores sin ingresos. Ningún colombiano puede recibir más de una pensión del régimen contributivo o subsidiado. Esto implica que aquellos que perciben una pensión por invalidez y otra por vejez deben elegir una sola. Los individuos que actualmente perciben una pensión por invalidez y que además cumplen con los criterios establecidos para acceder a la de vejez, ya no pueden conservar ambas. Deben optar por la alternativa que les ofrezca el mayor beneficio económico o estabilidad mensual. Las personas que acceden a una pensión familiar, destinada a hogares en situación de vulnerabilidad, ya no pueden combinarla con pensiones de sobrevivencia u otras mesadas. La nueva legislación prohíbe de manera explícita estas combinaciones con el fin de prevenir la duplicación de subsidios. Esta medida busca optimizar la distribución de recursos y garantizar que los beneficios lleguen a quienes más los necesitan, evitando así la acumulación de ayudas que desvirtúan el propósito de las pensiones. Las personas que, debido a sus trayectorias laborales o circunstancias particulares, percibían dos pensiones dentro del mismo régimen contributivo, deben optar por una única pensión. Se establecen excepciones limitadas, tales como pensiones por riesgos laborales, siempre que no se superpongan con otras mesadas. Es fundamental que se respeten estas disposiciones para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y evitar duplicidades que puedan afectar su funcionamiento.