El Gobierno de los Estados Unidos ha reforzado los controles en las fronteras; no obstante, existe un permiso especial que faculta a ciertos ciudadanos extranjeros a ingresar con fines turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que se trate de visitas breves. Los individuos que cumplan con los criterios del Visa Waiver Program (VWP) tienen la posibilidad de ingresar sin visa a través de la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Es fundamental señalar que la ESTA no reemplaza el pasaporte, ya que se exige un pasaporte electrónico vigente del país miembro del VWP. Asimismo, no sustituye la Real ID. La ESTA es la autorización previa obligatoria para ciudadanos de países adheridos al VWP que ingresen a EE. UU. por aire, mar o tierra. Permite estadías de hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito. No obstante, la aprobación de la ESTA no garantiza el ingreso: la decisión final la adopta el oficial de CBP en el punto de entrada. Los ciudadanos de naciones que están incluidas en el VWP pueden realizarlo únicamente si: Desde 2022, la ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es requerida para aquellos que ingresen a Estados Unidos por vía terrestre, además de los métodos aéreos y marítimos. Esta autorización se asocia al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, generalmente, posee una vigencia de hasta 2 años (o hasta la expiración del pasaporte), permitiendo múltiples ingresos cortos de hasta 90 días cada uno, siempre que se cumplan las condiciones del programa. La ESTA es la autorización digital que permite viajar sin visa a Estados Unidos bajo dicho programa. Se trata del permiso previo al desplazamiento, que se gestiona en línea y, si es aprobado, habilita el embarque; sin embargo, la admisión final es determinada por CBP al llegar al punto de entrada. El Visa Waiver Program abarca en la actualidad a 42 naciones, las cuales se encuentran distribuidas en Europa, Oceanía, Asia, así como en ciertas regiones de América del Sur y el Medio Oriente. Hasta la fecha, Colombia no está incluida en este programa.