Un grupo de investigadores llevó a cabo un hallazgo notable en la Antártida, el cual podría facilitar el entendimiento de nuevas especies marinas en una de las áreas más inexploradas del planeta, destacándose por su anatomía peculiar. Durante una misión en el continente más frío de la Tierra, los expertos comunicaron el descubrimiento histórico que asombró a la comunidad científica, dado que se trata de organismos desconocidos para la biología, según lo reportado por la Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC) en septiembre de este año. El equipo de científicos identificó diversas criaturas, entre ellas algunas especies inusuales que jamás habían sido registradas. Jan Strugnell, profesor de la Universidad James Cook y líder de la investigación, destacó la relevancia de este avance para la ciencia: “Hemos recogido una gran diversidad de organismos marinos y probablemente algunas especies nuevas“. Los investigadores tenían como objetivo principal estudiar los efectos del aumento de la temperatura en el Océano Antártico y evaluar el estado del glaciar Denman, una zona bajo observación constante debido a que ha retrocedido cerca de 5 kilómetros entre 1996 y 2018 y es uno de los que experimenta un deshielo más acelerado en la región. La profesora Delphine Lannuzel señaló que el inusual color del iceberg podría estar relacionado con su alto contenido en hierro. "Esos óxidos de hierro absorben la luz azul y eso es lo que hace que el iceberg de jade tenga el color que tiene", añadió la investigadora del Centro Australiano para la Excelencia en Ciencias Antárticas. Para que podamos entender realmente cuánto calor entra en la plataforma de hielo, necesitamos estar lo más cerca posible para comprender estos procesos y propiedades del océano“, explicaron los autores del estudio, quienes además lograron observar un iceberg de tono jade, un fenómeno poco común en este tipo de expediciones. Los científicos no esperaban encontrarse con estos peculiares ejemplares, ya que llevaban a cabo una travesía de seis días a bordo del rompehielos RSV Nuyina, cuyo recorrido estaba programado para finalizar a mediados de año. Los descubrimientos constituyeron un progreso notable en el ámbito de la biología marina, abarcando dos organismos identificados y uno que aún carece de una denominación científica.