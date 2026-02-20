La advertencia se encuentra enfocada particularmente en aquellos que se encuentran en la franja de edad entre 55 y 60 años y que aún no han llevado a cabo la actualización de su información ni han revisado su historial laboral. Miles de trabajadores colombianos que se encuentran próximos a alcanzar la edad de jubilación podrían verse privados de su pensión de vejez si no realizan un trámite esencial ante la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Colpensiones recordó que los ciudadanos que se encuentren a dos años o menos de alcanzar la edad de pensión (57 años para mujeres y 62 para hombres) deben verificar con prioridad sus datos en el sistema. Este procedimiento no es opcional: constituye un requisito fundamental para el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez. Quienes no cumplan con esta obligación pueden enfrentar demoras significativas o incluso la pérdida definitiva de su mesada pensional. La entidad ha identificado numerosos casos de inconsistencias que obstaculizan el inicio del trámite, lo que ha generado alertas a nivel nacional. La historia laboral constituye el documento fundamental para evaluar si un trabajador ha cumplido con las semanas mínimas cotizadas necesarias para acceder a la pensión. En caso de que existan errores, vacíos o información incompleta, Colpensiones no podrá avanzar con el proceso hasta que se realicen las correcciones pertinentes. Numerosos afiliados identifican inconsistencias en su registro precisamente al alcanzar la edad de jubilación, lo que les obliga a iniciar correcciones que pueden prolongarse durante meses o incluso años. Por esta razón, se aconseja realizar esta revisión con antelación, especialmente entre los 55 y 60 años. En caso de inconsistencias, se debe acudir a un Punto de Atención Colpensiones (PAC) con los documentos de soporte: certificados laborales, comprobantes de pago, contratos u otros respaldos. El trámite es gratuito y puede realizarse de manera sencilla en línea. Los pasos son: Según Colpensiones, el mayor riesgo recae en quienes se encuentran en el tramo final de su vida laboral y aún no han verificado su historial ni actualizado sus datos personales. Cualquier error en nombre, cédula, fecha de nacimiento o periodos cotizados puede convertirse en un obstáculo definitivo si no se corrige a tiempo. Además, es importante recordar que los trámites pensionales no son automáticos, por lo que el afiliado debe gestionar activamente su situación para no ver afectado su derecho. Al proceder con la descarga del historial, es imperativo que examines con meticulosa atención: Desestimar estos aspectos podría constituir el error que te lleve a perder la pensión. Es fundamental actuar con prontitud. Es fundamental que mantengas actualizados tus datos y verifiques tu historia laboral de manera oportuna, ya que de lo contrario podrías enfrentar las siguientes consecuencias: Por lo tanto, es imperativo que realices estas gestiones con la debida antelación.