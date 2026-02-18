El Metro de Bogotá representa uno de los proyectos de infraestructura más significativos en la historia de la capital colombiana. Con una longitud superior a los 23 kilómetros y 16 estaciones, este sistema innovador facilitará la conexión entre el sur y el norte de la ciudad, lo que permitirá reducir los tiempos de viaje a la mitad y movilizar a más de un millón de pasajeros diariamente una vez que comience su operación. De acuerdo con el Distrito de Bogotá, la construcción ha alcanzado más del 60 % de avance y se anticipa que comenzará sus operaciones comerciales en marzo de 2028. El diseño del trazado será completamente elevado, lo que permitirá una construcción más ágil y un menor impacto urbano en comparación con un sistema subterráneo. El tren de la capital no solo se compromete a disminuir los tiempos de viaje, sino que también tiene como objetivo acercar a los bogotanos a una ciudad más moderna, eficiente y conectada. El sistema contará con trenes eléctricos, lo que permitirá una disminución de las emisiones contaminantes y apoyará el objetivo ambiental de una Bogotá más limpia y sostenible. El nuevo tren capitalino promete mitigar la congestión vehicular que ha afectado a la ciudad durante años. En la actualidad, el tiempo promedio de desplazamiento diario en Bogotá supera los 90 minutos, uno de los más elevados de América Latina. Con la implementación del metro, dicho tiempo podría reducirse hasta en un 50 %, beneficiando de manera particular a los residentes de Bosa, Kennedy y Chapinero. El contrato de construcción está a cargo de la empresa Metro Línea 1 S.A.S., con la colaboración de firmas internacionales especializadas en infraestructura ferroviaria. La Primera Línea del Metro de Bogotá tendrá una capacidad de 72.000 pasajeros por hora por sentido, lo que la convierte en una de las obras más ambiciosas de movilidad de la región. El proyecto incluye: El sistema también busca integrarse con TransMilenio y otras redes de transporte público, permitiendo conexiones más fluidas entre distintos puntos de la ciudad. Además de mejorar la movilidad, el metro genera un impacto positivo en la economía local. Se estima que el proyecto ha creado más de 27.000 empleos directos e indirectos y que fomentará el desarrollo urbano en las zonas aledañas a las estaciones, donde se prevé un crecimiento en vivienda, comercio y servicios.