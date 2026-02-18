Bogotá ha dado inicio formal al proceso de construcción de un nuevo estadio de fútbol que sustituirá al emblemático Nemesio Camacho El Campín. La ciudad se compromete a desarrollar una infraestructura de última generación, dotada de tecnología alemana, con el objetivo de posicionarse como uno de los escenarios deportivos y culturales más avanzados de América Latina. Este proyecto es parte de un plan integral que incrementará la capacidad del recinto y transformará la zona en un centro de entretenimiento, cultura y deporte. Se anticipa que la edificación proporcione miles de empleos directos e indirectos, además de fomentar la reactivación económica del sector. Para minimizar el impacto, las primeras etapas se desarrollarán en áreas aledañas, como las canchas externas, mientras El Campín continúa en funcionamiento. Una vez que se complete el nuevo escenario, el estadio actual será demolido para finalizar la transformación del complejo. El Distrito ha confirmado el inicio del proyecto para construir un estadio completamente nuevo en el mismo complejo donde actualmente opera El Campín. La obra se llevará a cabo bajo un modelo de Asociación Público-Privada, lo que permitirá la creación de un recinto moderno sin interrumpir las actividades deportivas y de espectáculos que se realizan en el estadio existente. El nuevo estadio estará diseñado para acoger a 50.000 espectadores, e incluirá zonas premium, accesos eficientes, espacios comerciales, servicios gastronómicos, hotelería y áreas recreativas. Se implementará tecnología alemana en aspectos como la cubierta, la acústica, la iluminación y la grama híbrida, lo que permitirá la realización de eventos de gran envergadura con estándares comparables a los de los estadios europeos. Adicionalmente, el proyecto contempla la construcción de un auditorio destinado a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, transformando el recinto en un centro cultural multifuncional. La entrega del nuevo estadio está prevista para finales de 2027, momento en el que Bogotá contará con una infraestructura moderna adaptada a las necesidades deportivas y escénicas actuales. Tras su inauguración, se procederá a la demolición del estadio vigente. Según el cronograma oficial, la construcción comenzará en marzo de 2026. El plan contempla obras por etapas que permitirán mantener abiertos los accesos actuales y continuar con partidos, conciertos y espectáculos mientras avanza la construcción.