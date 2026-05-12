Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este martes, 12 de mayo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 766,18 pesos colombianos. La cotización del Real mostró una evolución positiva: subió 1.29% en la última semana y acumula 3.82% en el último año. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 6.14%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano. Además, En los últimos diez días, el Real mostró volatilidad con alternancia de avances y retrocesos; hubo un breve impulso de dos jornadas seguidas al alza a mitad del período, un día sin cambios y cierre con caída. El balance general fue levemente positivo. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este martes, 12 de mayo de 2026, El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 76618.17587446878 pesos colombianos; 200 reales cuestan 153236.35174893756 pesos colombianos y 500 reales cuestan 383090.8793723439 pesos colombianos.