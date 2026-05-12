Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este martes, 12 de mayo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.409,78 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del euro subió 2.39%, pero en el último año cayó -4.68%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 19.53%, notablemente superior al 16.56% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano. En los últimos 10 días, el Euro inició con un retroceso, luego se mantuvo sin cambios, encadenó seis avances, sufrió una leve corrección en la penúltima jornada y cerró con un repunte, dejando un balance claramente alcista. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría indicar una mayor confianza en la economía europea. Este martes, 12 de mayo de 2026, Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, con un valor por unidad de 4409.7798 pesos colombianos, deberán pagar 440977.98 pesos; 200 euros costarán 881955.96 pesos y 500 euros, 2204889.90 pesos. Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria. _ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender. _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: