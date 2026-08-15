Estados Unidos, México y Colombia impiden el ingreso y la salida del país a quienes hayan pospuesto este trámite con su pasaporte.

Las oficinas migratorias de Colombia, México y Estados Unidos están implementando controles rigurosos para aquellos que deseen viajar con el pasaporte caducado, tanto en vuelos internacionales como en cruces fronterizos por vía terrestre. La ausencia de un documento actualizado puede ocasionar demoras significativas, impedimentos para el embarque e incluso la denegación de acceso o salida del territorio del país.

Adicionalmente, las aerolíneas y los organismos fronterizos insisten en la necesidad de presentar un pasaporte al día para aprobar viajes internacionales. Aunque pueden existir ciertas flexibilidades en el marco de acuerdos regionales específicos, las autoridades enfatizan que cada situación se encuentra sujeta a la normativa migratoria del país de destino y a las directrices de las aerolíneas.

Atención: qué pasa en Estados Unidos si tu pasaporte está vencido

Las normas migratorias estadounidenses imponen la obligación a la mayoría de los ciudadanos extranjeros de presentar un pasaporte vigente y en condiciones óptimas para ingresar al país. En muchas ocasiones, el documento debe poseer un mínimo de seis meses de validez restante desde la fecha de ingreso prevista.

En Estados Unidos, las autoridades migratorias ejercen rigurosos controles sobre los viajeros que intenten entrar o salir del territorio con el pasaporte vencido o próximo a caducar, lo cual puede ocasionar problemas en aeropuertos y puntos de control internacional.

Asimismo, las aerolíneas estadounidenses efectúan inspecciones antes del embarque, pudiendo negar el abordaje al pasajero si se determina que el pasaporte está vencido, deteriorado o no cumple con los requerimientos migratorios estipulados por el gobierno de Estados Unidos.

Estados Unidos, México y Colombia impiden el ingreso y la salida del país a quienes hayan pospuesto este trámite con su pasaporte. Representación creada con IA

Requisitos para entrar o salir de Colombia 2026

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos colombianos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

En Colombia, Migración Colombia establece que los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y vigente o con un documento habilitado mediante acuerdos internacionales.

Colombia mantiene una excepción para algunos ciudadanos venezolanos, ya que en determinados casos se acepta el ingreso con pasaporte venezolano vencido bajo condiciones especiales definidas por las autoridades migratorias.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

Requisitos para viajar a México: documentación vigente

En el caso de los residentes extranjeros, las autoridades solicitan contar con un pasaporte válido al momento de ingresar o salir del territorio mexicano, junto con la documentación migratoria correspondiente según su estatus.

México exige a los extranjeros presentar un pasaporte vigente durante el control migratorio al ingresar al país.

Además, aunque no existe una regla estricta que establezca una validez mínima de seis meses, en la práctica las aerolíneas suelen exigir que el pasaporte tenga una vigencia suficiente para autorizar el embarque.

A diferencia de algunos países de la región, México no permite el ingreso con documento nacional de identidad, por lo que el pasaporte es obligatorio para todos los viajeros extranjeros.

Si el documento está vencido o no cumple con los requisitos de vigencia exigidos por la aerolínea o por las autoridades migratorias, el pasajero puede ser rechazado en el embarque o impedido de ingresar según el destino y su nacionalidad.

Lista de documentos que revisan las autoridades migratorias

Previo a la autorización de un viaje internacional, es habitual que las autoridades migratorias y las aerolíneas realicen la verificación de diversos requisitos relacionados con la documentación personal.

Los controles más relevantes incluyen: