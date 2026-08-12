El Gobierno de De la Espriella entregará subsidios a las familias damnificadas por el terremoto en Chocó

Colombia atraviesa una de las emergencias más complejas de los últimos años luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones del país. Mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros y la atención a miles de damnificados, el Gobierno nacional confirmó que priorizará la recepción de ayuda humanitaria e insumos, aunque por ahora no contempla el ingreso de algunos contingentes extranjeros de rescate .

La decisión, adoptada en los primeros días de la administración del presidente Abelardo de la Espriella, ha generado atención internacional porque varios gobiernos habían ofrecido enviar rescatistas, médicos, perros especializados y equipos técnicos para apoyar las operaciones en las zonas afectadas. Al mismo tiempo, la Cancillería informó que ya se activó un mecanismo especial para coordinar la cooperación proveniente de otros países y organismos multilaterales.

¿Por qué Colombia no recibirá por ahora algunos equipos extranjeros de rescate?

El Gobierno explicó que actualmente cuenta con personal suficiente desplegado en las regiones más golpeadas por el sismo y que la prioridad inmediata es fortalecer el suministro de alimentos, medicamentos, carpas, agua potable y otros insumos de emergencia.

La postura se conoció después de que varios países consultaran sobre la posibilidad de enviar brigadas especializadas. El Salvador confirmó que Colombia solicitó principalmente ayuda humanitaria y no requirió, por ahora, el desplazamiento de rescatistas ni de personal médico extranjero.

Ante ese escenario, el país centroamericano anunció el envío de dos aviones con cerca de 100 toneladas de asistencia humanitaria, aunque dejó abierta la posibilidad de ampliar el apoyo si las autoridades colombianas lo solicitan más adelante.

Colombia prioriza insumos y limita el ingreso de rescatistas extranjeros tras el terremoto de magnitud 7,4. EFE/ Ronald Peña R

¿Qué ayuda internacional sí recibirá Colombia tras el terremoto?

La Cancillería colombiana señaló que el país sí recibirá cooperación internacional para atender la emergencia. Según el vicepresidente José Manuel Restrepo, organismos multilaterales y gobiernos extranjeros han presentado propuestas de apoyo por cerca de 1.300 millones de dólares.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores instaló un puesto de mando de cooperación internacional liderado por el canciller Omar Bula para centralizar las ofertas de ayuda y coordinar su llegada a las zonas críticas.

Entre los países que han expresado disposición para colaborar se encuentran Estados Unidos, México, Ecuador, Brasil, Perú, El Salvador, Japón, Suiza, Suecia y Turquía.

¿Qué anunció Estados Unidos para apoyar a Colombia después del sismo?

Estados Unidos informó un paquete de ayuda de 15,5 millones de dólares destinado a refugios temporales, alimentos, protección de damnificados y evaluación de daños.

El Departamento de Estado también activó un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART), especializado en grandes emergencias, que podría apoyar las labores humanitarias y de coordinación técnica en Colombia.

¿México enviará rescatistas y especialistas a Colombia?

México confirmó que tiene listo un contingente de ayuda humanitaria y personal especializado en búsqueda y rescate tras terremotos. Sin embargo, el despliegue depende de una autorización formal de las autoridades colombianas .

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el operativo permanece preparado y a la espera de una eventual solicitud oficial. México cuenta con amplia experiencia en atención de desastres sísmicos y ha participado anteriormente en misiones internacionales de rescate.

¿Qué otros países ofrecieron ayuda a Colombia?

Ecuador anunció que pondrá a disposición 47 rescatistas, perros especializados y equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito. Perú informó el envío de un avión con 12,5 toneladas de suministros y 62 rescatistas.

Chile también manifestó su disposición para colaborar, al igual que Argentina, Brasil y España. Hasta ahora, varias de esas ofertas han sido agradecidas por Colombia , aunque no se ha confirmado públicamente el despliegue inmediato de todos los equipos internacionales.

¿Cuántas víctimas deja el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano informó que el sismo ocurrió a las 7:34 a. m. y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó. Desde entonces se han registrado más de un centenar de réplicas , ninguna superior a magnitud 4,0.

Las cifras de víctimas continúan en actualización. El Gobierno nacional reportó 188 fallecidos, mientras que autoridades regionales elevaron el balance preliminar a por lo menos 240 muertos. Los organismos de socorro mantienen las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas con mayor destrucción.

¿Cómo se está coordinando la ayuda internacional para Colombia?

La nueva administración creó un puesto de mando exclusivo para cooperación internacional con el fin de evitar duplicidades y dirigir la ayuda hacia los territorios más afectados.

El Gobierno sostiene que la prioridad es atender los puntos críticos con mayor nivel de destrucción y garantizar el suministro continuo de asistencia humanitaria. La comunidad internacional, por su parte, mantiene abiertas sus ofertas de apoyo mientras avanzan las evaluaciones oficiales de daños y necesidades.

Con información de EFE.-