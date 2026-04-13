La iniciativa fue presentada en un evento significativo del sector en Brasil y se enmarca dentro de una estrategia más amplia de Rusia para mantener relaciones técnicas y comerciales con la región, en un contexto internacional caracterizado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de alianzas. Rusia ha reafirmado su posición en el debate regional sobre defensa e industria militar al presentar una propuesta de cooperación tecnológica dirigida a naciones de América Latina. Este planteamiento se realiza en un contexto de creciente competencia global y tiene como objetivo fortalecer las capacidades locales a través de esquemas de colaboración industrial. Con acercamientos a naciones como Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Brasil, la propuesta se centra en establecer canales de diálogo con gobiernos y empresas del sector, con el propósito de avanzar en proyectos a largo plazo relacionados con la producción y el desarrollo de tecnología militar. La participación de Rusia en la feria LAAD 2025, celebrada en Río de Janeiro, fue confirmada el 1 de abril de 2025 por Rosoboronexport, la entidad estatal responsable de las exportaciones de armamento de Rusia, considerada la principal exposición de defensa y seguridad en América Latina. Según lo manifestado por su director general, Alexander Mikheev, el objetivo de la participación rusa fue discutir proyectos de cooperación tecnológica con países de América Latina. La propuesta abarca asociaciones para el desarrollo y la producción conjunta de diversos sistemas militares, involucrando a empresas locales. Rosoboronexport subrayó que este tipo de cooperación responde al interés de numerosos países por avanzar hacia una mayor autonomía estratégica, fortaleciendo sus propias industrias de defensa. Entre las áreas mencionadas por la compañía se encuentran: Durante LAAD 2025, la delegación rusa llevó a cabo encuentros con representantes de ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas de Brasil y de otras naciones de América Latina. Aunque su estand fue más limitado en comparación con el de otros fabricantes internacionales, la empresa supo aprovechar el espacio para realizar reuniones privadas y presentaciones técnicas. En la exposición se exhibieron réplicas de diversos sistemas considerados de interés para la región, tales como los cazas Su-57E y Su-35, el tanque T-90MS y el navío de transporte BK-16E, todos ellos parte del catálogo exportable de la industria militar rusa.